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Как сделать трендовый макияж в цвете бургунди: блогерша раскрыла секреты (видео)

Макияж в оттенке бургунди (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

На пике популярности осенью 2024 года цвет бургунди. Этот благородный винный оттенок многие уже добавили в свой гардероб в виде одежды или аксессуаров. Его также можно использовать для макияжа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась блогерша daria_piasta, рассказывает о всех лайфхаках, как его сделать.

Бургунди - тренд осени 2024 года

Винный цвет или, как его еще называют, бургунди - горячий тренд сезона осень-зима 2024-2025. Именно этот цвет часто ассоциируется с осенью, но в то же время добавит образам элегантности и утонченности.

Дизайнеры и стилисты рекомендуют создавать как монохромные образы в этом цвете, так и использовать его в качестве акцентного. Это может быть обувь, сумка, маникюр и макияж.

Самые популярные сочетания: бургунди и бежевый (молочный), бургунди и серый, бургунди и хаки, бургунди и синий, бургунди и коричневый, бургунди и розовый, бургунди и голубой.

Как сделать трендовый макияж бургунди - пошаговая инструкция

Шаг 1. На очищенную кожу лица сначала необходимо нанести тональный крем. Растушевываем кистью, чтобы получить равномерный оттенок.

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Шаг 2. В уголки и на зону под глазами наносим консилер.

Шаг 3. Вместо румян блогерша использует малиновый блеск для губ, который наносит с помощью кисти.

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Шаг 4. Закрепляем все это пудрой.

Шаг 5. Брови выделяем с помощью карандаша, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Шаг 6. Межресничку прокрашиваем коричневым карандашом. Затем растушевываем кистью, чтобы получилась стрелка. Прорисовываем ее также коричнево-бордовыми тенями.

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Шаг 7. Покрываем ресницы бордовой тушью.

Шаг 8. На губы наносим бордовый блеск.

 

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