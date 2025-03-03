Как сделать свой гардероб идеальным: Андре Тан поделился простыми советами

Найдите свои идеальные оттенки

Правильно подобранная одежда может создать эффект "glow up" даже без макияжа. Подходящие оттенки придают свежесть, сияние, "зажигают" глаза и выравнивают тон кожи. Определить свои идеальные оттенки можно с помощью определения цветного типа внешности.



Андре Тан рассказал о секретах идеального гардероба (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Найдите свои идеальные фасоны

Белая рубашка может быть совершенно разной. Одному человеку подойдет приталенная белая рубашка средней длины, другому - прямая и удлиненная. Важно знать, какая белая рубашка подходит именно вам.

"Выучите пропорции своего тела, тип фигуры и найдите силуэты одежды, в которых будете выглядеть максимально эффектно", - подчеркнул стилист.



Как определить свой тип фигуры (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Создайте свой стиль

Свой стиль невозможно найти, свой стиль можно только создать.

"Романтизм или преппи? Бохо-шик или минимализм? Перед тем как создать свой стиль, нужно разобраться, какие стили вообще существуют. А уже после этого определить, какой стиль органично впишется в ваши вкусы, стиль жизни и станет гармоничным продолжением внутреннего мира", - отметил Тан.

Комбинируйте цвета в образах

Не бойтесь экспериментов и не фиксируйте свое внимание только на нескольких цветах, в которых вы уверены в 100%. Поймите, как работает цветной круг, и найдите свои гармонические сочетания, которые впишутся в ваш гардероб и цветной тип облика.



Цветовой круг (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Комбинируйте текстуры в образах

Кожа + атлас или шерсть + вельвет? Не бойтесь комбинировать разные текстуры в образах и находите свои идеальные комбинации. Создайте универсальную базу своего гардероба и добавьте акцентные детали, которые станут продолжением вашего стиля.

Соберите капсульный гардероб

Капсульный гардероб - это набор вещей, которые легко сочетаются между собой, создавая множество разнообразных образов.

"Соберите свой функциональный капсульный гардероб, и вы навсегда забудете о проблеме "много вещей - нечего одеть", - подытожил Андре Тан.



Капсульный гардероб (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

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