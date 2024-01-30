Как сделать настоящие крымские янтики: оригинальный рецепт от шеф-повара

Что вам понадобится:

Мука пшеничная - 730 г

Вода - 300 мл

Курдючный жир - 50 г

Оливковое масло Extra Virgin - 100 мл

Баранина - 220 г

Лук желтый репчатый - 250 г

Соль - 1 ст. ложка

Сыр сулугуни - 500 г

Масло сливочное - 100 г

Как готовить янтики

Просейте муку в глубокую миску. В центре произведите углубление, влейте туда воду и оливковое масло. Замесите тугое тесто, скатайте с него шар и оставьте на 30-40 минут отдыхать.

Тем временем подготовьте начинки. Баранину порежьте кусочками и измельчите в мясорубке вместе с луком и курдючным жиром. Добавьте соль, хорошо перемешайте. Сулугуни натрите на свекольной терке.

Тесто разделите на две части и скатайте в виде колбасок. Каждую из них разделите на 10 кусочков весом по 50 грамм. Раскатайте кусочек теста в круг диаметром примерно 20 сантиметров, посередине выложите 2 столовые ложки начинки по вашему выбору, примерно 50 граммов мясной или творожной.

Сложите лист раскатанного теста пополам, формируя янтик. Осторожно прижмите края, убедитесь, что они плотные. Подровняйте форму с помощью специального ножа, который крымские татары называют чигириком, но можно воспользоваться и обычным ножом.

Когда все янтики будут готовы к жарке, поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и хорошо разогрейте. Выкладывайте сразу по 2 штуки. На поверхности янтика, начнут появляться пузырьки, а тесто поднимется вверх - это знак, что пора переворачивать его на другую сторону. Готовый янтик имеет злотый цвет с темными припеченными пузырьками.