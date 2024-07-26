Как сделать резервную копию и стереть все данные на Macbook: полезные советы

Несмотря на всю гладкость и отполированность macOS, со временем он может замедляться по мере добавления файлов и программ в вашу систему Apple. После нескольких лет интенсивного использования идея стереть ваш Mac и начать все сначала с чистого листа начинает приобретать все больший смысл.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Стоит напомнить, что сброс вашего Mac также важен, когда вы продаете его или передаете кому-то. Если вы не хотите, чтобы кто-то другой копался в ваших файлах или данных просмотра веб-страниц, то сброс предотвращает это.

Как создать резервную копию macOS

Существует множество способов сделать это, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вас.

Еще лучше выбрать два: строго говоря, у вас всегда должно быть несколько копий ваших самых важных данных - иначе, если одна из ваших резервных копий по какой-либо причине выйдет из строя, вы останетесь без страховки.

В результате, обычно хорошей идеей является сочетание облачных и локальных резервных копий.

iCloud теперь является опцией резервного копирования по умолчанию для macOS, хотя вы получаете всего 5 ГБ свободного места, поэтому вам, вероятно, придется обновить его для резервного копирования всего вашего Mac.

Цены начинаются с 0,99 долларов в месяц за 50 ГБ пространства, и эта цена охватывает фотографии, видео и файлы, сохраненные в ключевых папках на macOS.

Как настроить резервную копию

Откройте меню Apple в macOS

Выберите "Системные настройки" (macOS Ventura или более поздняя версия) или "Системные предпочтения", затем нажмите на свое имя

Выберите "iCloud"

Убедитесь, что все приложения вы хотите синхронизировать с iCloud: нажмите "Показать больше приложений" (или "Показать все"), чтобы увидеть полный список

В верхней части экрана вы можете увидеть, сколько места вашего хранилища iCloud используется и какие типы файлов занимают больше всего места.

iCloud может создавать резервные копии ключевых папок и данных приложений (фото: The Verge)

macOS также предлагает Time Machine, которая создает резервные копии файлов на локальных накопителях, подключенных через кабели или по Wi-Fi:

В "Системных настройках" выберите "Общие"

Выберите "Time Machine" и "Добавить диск резервного копирования"

Следуйте инструкциям, чтобы выбрать диск и начать резервное копирование

По умолчанию часовые резервные копии хранятся в течение 24 часов, ежедневные резервные копии за последний месяц и еженедельные резервные копии за предыдущие месяцы.

Чтобы внести изменения в настройки, нажмите на значок Time Machine в строке меню (он выглядит как две стрелки часов со стрелкой вокруг них).

Как iCloud, так и Time Machine должны создавать резервные копии всех важных данных на вашем Mac, включая файлы, сохраненные на рабочем столе, - просто убедитесь, что вы используете назначенные папки на вашем Mac для фотографий, видео, документов и музыки.

Вам не обязательно использовать вариант Apple для резервного копирования. Такие инструменты, как Google Drive и Dropbox, работают так же, как iCloud, синхронизируя определенные папки с сетью и обновляя изменения сразу после их внесения.

Эти варианты должны означать, что ваши данные надежно защищены с точки зрения резервного копирования, но лучше стоит провести полный аудит перед сбросом вашего Mac.

После того, как вы убедились, что все ваши данные где-то резервируются и могут быть восстановлены после очистки вашего Mac, вы можете начать действовать.

Как сбросить macOS

За эти годы Apple постепенно совершенствовала процесс сброса вашего Mac, и, к счастью, теперь это стало проще, чем когда-либо: есть даже удобный инструмент Erase Assistant, который проведет вас через этот процесс.

Если вы используете macOS Ventura или более позднюю версию, откройте меню Apple и выберите "Системные настройки" (или "Системные предпочтения"). Нажмите "Общие", затем "Перенос или сброс". Выберите "Стереть весь контент и настройки".

По пути вам будет показан сводный отчет о данных, которые вы удаляете, и будет запрошен пароль Apple ID, чтобы выйти из всех соответствующих приложений и сервисов (чтобы этот Mac больше не был привязан к вашему Apple ID).

Последним экраном будет диалоговое окно с кнопкой "Стереть весь контент и настройки": после нажатия этой кнопки пути назад нет. Ваш Mac будет полностью очищен и перезагружен, и появится экран настройки, как если бы вы настраивали его в первый раз.