7 необычных средств навсегда избавиться от тараканов дома

Тараканы - одни из самых неприятных домашних насекомых. Вообще, если сравнивать их с клопами или комарами, они почти безвредны, но все равно противны и их всегда очень много. Как можно уничтожить тараканов или отпугнуть их от вашего жилья простыми домашними средствами и без вредной химии?

Как уничтожить тараканов домашними способами

Борная кислота

Борная кислота, обладающая выраженным инсектицидным и антисептическим действием, при попадании в организм насекомого, нарушает ее пищеварительную систему и вызывает гибель. Она продается в виде порошка, который можно рассыпать по углам или смешать с другими ингредиентами, такими как яйцо, картофельное пюре или сахар.

Алкогольная ловушка

В миску или другую емкость наливают пиво. Сладковатый запах алкоголя привлекает тараканов, которые напиваются и не могут выбраться из контейнера, что наглядно демонстрирует гибельность пьянства для всех живых существ.

Скотч

Липкую ленту, аналогичную продающейся для мух и комаров, можно разместить возле мусорного ведра, кухонных шкафов или вентиляционной решетки. Это станет идеальной ловушкой для тараканов, которая к тому же выгодна своей дешевизной.

Азиатский метод

Куриные яйца нужно варить не менее трех часов, после чего выделяют ядовитое соединение на основе серы. Затем эти яйца очищают и разлагают в местах появления насекомых, что приводит к их неизбежной гибели.

Тетраборат натрия (бура)

Это неорганическое соединение, обладающее бактериостатической активностью, действует аналогично борной кислоте. Ее можно смешать с яичным желтком и картофелем или с сахарной пудрой и крахмалом для создания эффективной приманки.

Эфирное масло

Масло эвкалипта, герани, лимона, мелиссы и чайного дерева эффективно отпугивают насекомых, заставляя их убегать из помещения. К тому же эти масла оставляют приятный аромат в вашем жилище.

Едкие и пахучие вещества

Такие вещества, как скипидар, керосин, уксус и технический спирт также эффективно отпугивают насекомых, быстро испаряясь. Однако их сильный запах может быть неприятным и для вас.

Но помните, что если вы живете в многоквартирном доме, то тараканы мигрируют между квартирами через вентиляцию. Так что стабильные результаты по их уничтожению могут быть достигнуты только при обработке инсектицидами всего дома, что требует согласия всех жильцов.