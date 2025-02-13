Как сделать макияж нюд на День влюбленных: блогерша поделилась простыми секретами

Макияж на День святого Валентина - это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность и создать романтичный образ. И если вы уже пробовали делать вариант со стрелками , поэкспериментируйте с нюдовыми оттенками, ведь именно такой макияж сейчас в тренде.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блогерши Дарьи Пясты в Instagram решило рассказать, как сделать такой вариант на 14 февраля.

В 2025 году на пике популярности макияж "нюд". Нюдовый или, как его еще называют, естественный макияж - это создание образа, который максимально приближен к естественному состоянию кожи, при этом скрывают небольшие недостатки, а акценты на глаза и губы делают лицо более выразительным, но без ярких или заметных изменений.

Как сделать идеальный макияж нюд

Тональная основа

После очищения кожи наносим тональный крем для лица. Блогерша использует продукт с достаточно плотным перекрытием, чтобы максимально скрыть изъяны. Впрочем можно использовать и BB-крем с легкой текстурой. Отметим, что тональный крем должен быть в тон вашему естественному цвету кожи, а лучше немного светлее.

Консилер

Для маскировки темных кругов под глазами или небольших недостатков необходимо воспользоваться консилером. Он должен быть немного светлее вашего тона кожи, но не сильно контрастировать.

Контуринг

Контурирование для макияжа нюд не должно быть сильно заметным. Легкий бронзер можно нанести по линии роста волос и на скулы, чтобы создать эффект естественного загара. Блогерша выбрала жидкий контуринг, который нанесла с помощью кисти.

Румяна

Для макияжа нюд лучше всего выбирать легкие румяна в персиковых, розовых или бежевых оттенках. Наносим их, как показано на видео, на "яблочки" щек для свежести и легкости.

Пудра

Легкая пудра поможет зафиксировать макияж и избавиться от излишнего блеска, особенно в области Т-зоны.

Брови

Брови для макияжа нюд должны быть оформлены естественно. Легко подкорректируем форму с помощью карандаша или фиксирующего геля для бровей в оттенке, близком к вашему натуральному цвету волос. Важно, чтобы брови выглядели максимально натурально.

Глаза

Для макияжа глаз используем нейтральные, бежевые, розовые или теплые коричневые оттенки. Матовое покрытие выглядит более естественно, но можно добавить немного шиммера на века для легкого сияния. Также можно добавить стрелку - блогерша продемонстрировала, как ее нарисовать с помощью теней.

Макияж глаз завершаем тушью. Используем 1-2 слоя туши, чтобы ресницы выглядели естественно длинными и разделенными.

Также можно добавить глиттер для лица на верхнее веко, если с таким макияжем вы планируете отправиться на вечеринку или в бар.

Губы

Блогерша показала два варианта макияжа губ. Первый - самый простой - наносим блеск для губ.

Второй вариант делаем карандашом для губ и помадой-блеском - более светлым и темным оттенками коричневого.