Чтоб не были "подошвой": главные ошибки в приготовлении отбивных

Отбивные готовят как на праздники, так и в другие дни. И опытные кулинары сталкиваются иногда с ситуацией, когда готовили по проверенному рецепту, а мясо вышло жестким, без сочности или просто невкусными.

Мясо

Для отбивных нужно правильно выбирать мясо - лопаточная часть, корейка, окорок или филе. Еще можно использовать вырезку. Мясо должно быть свежим и качественным. Если кусок мяса давно лежит на витрине - из него ушел весь сок и отбивные могут получиться не вкусными.

Правильная нарезка

Не нарезайте мясо на отбивные очень тонко. Многие любят отбивные совсем тоненькие, чтобы их можно было использовать на бутерброды или в гамбургер. Но это большая ошибка, так как тонкая нарезка лишает отбивные сока.

Не стоит срезать с отбивных весь жир, так как они получатся очень сухими. Во время обжаривания сало плавится и делает ваше блюдо более сочным.

Также не рекомендуется сильно отбивать мясо, так как вы лишаете его сочности и портите структуру мясных волокон.

Ошибки в приготовлении

Перец и специи к мясу можно добавлять сразу к мясу, а вот соль - только в самом конце. Посоленное мясо начинает быстро выделять сок. В идеале - перчить и солить отбивные уже на сковороде - за пару минут до готовности.

Для обжаривания отбивных выбирайте сковороду с толстым дном, а еще лучше - антипригарную.

Обжаривать отбивные нужно на среднем огне. Как вариант - "запечатать" на сковороде, сложить на противень и отправить в духовку - так они выйдут еще более вкусные и ароматные.

При обжаривании отбивных помните, что их нужно доводить до готовности. У отбивных степеней прожарки как у стейков.

Еще несколько нюансов

Если вы хотите разнообразить вкус отбивных, то используйте различные специи, а при приготовлении - панировочные сухари.

Отбивные нужно сразу подавать на стол после приготовления, пока они мягкие и сочные. Если они постоят несколько часов - они станут сухими и твердыми.

Мясо можно предварительно опустить на час в маринад. Для маринада можно использовать специи, сметану, лимонный сок. Но не добавляйте туда соль.