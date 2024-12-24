Как сделать Google Maps основным приложением для навигации на iPhone

Многие владельцы iPhone предпочитают использовать Google Maps вместо встроенного Apple Maps из-за его точности и богатого функционала. Однако iOS по умолчанию не позволяет напрямую установить стороннее приложение для навигации. К счастью, существует простой способ настроить Google Maps как основное приложение для работы с маршрутами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, на котором представлены новости, обзоры, телефоны, устройства и советы, связанные с операционной системой Android.
Apple Maps является стандартным картографическим приложением на iPhone с обновления iOS 6 в 2012 году. Более ранние версии iOS поставлялись с Google Maps в качестве предустановленного приложения благодаря партнерству Apple и Google, но отношения ухудшились, когда Google отказался предоставить Apple права на функцию голосовой навигации с пошаговыми указаниями.
Сегодня, если вы скачаете Google Maps и попытаетесь использовать его в качестве стандартного навигационного приложения, это не сработает. Устройства Apple не поддерживают эту функцию.
В отличие от открытой операционной системы Android от Google, Apple использует закрытую экосистему и контролирует, какие приложения можно установить по умолчанию.
С тех пор, как возник спор между Apple и Google, обновление iOS 14 стало ближайшей попыткой Apple позволить пользователям сменить стандартные приложения на собственные.
Вы можете перейти на сторонний магазин приложений. Однако Apple не рекомендует этот вариант по соображениям безопасности.
Вы не можете сделать Google Maps стандартным приложением для навигации, но есть обходной путь. Сначала создайте учетную запись Google, чтобы войти и получить полный доступ к функционалу приложений Google. Затем установите Chrome или Gmail из Apple App Store на ваш iPhone и сделайте их стандартными приложениями для браузера и почты.
Поскольку приложения Google интегрируются и обмениваются данными, вы сможете открывать ссылки на карты в Google Maps через любое из них.
Шаги в этой инструкции выполнены на iPhone с iOS 17.4.1. Действия могут отличаться для более старых или новых версий программного обеспечения.
Как использовать Google Maps в качестве стандартного навигационного приложения на iPhone через Gmail (фото: Android Police)
Как использовать Google Maps в качестве стандартного приложения на iPhone через Google Chrome (фото: Android Police)
Теперь, когда вы нажимаете на ссылку, она откроется в Chrome, а не в Safari. Точно так же Chrome будет открывать ссылки или адреса в Google Maps вместо Apple Maps.
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