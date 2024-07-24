5 надежных способов избавиться от ошибок автокоррекции на iPhone

Если автокоррекция постоянно превращает ваши слова в бессмыслицу, вы можете обучить ее вести себя лучше. Как и на Mac, есть несколько способов добавить свои слова в словарь iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Добавьте свои слова в контакты

Словарь вашего iPhone берет слова из вашей адресной книги. В следующий раз, когда автокоррекция изменит правильное слово на что-то другое, просто откройте приложение "Контакты" на вашем iPhone и создайте новый контакт.

Используйте поле "Имя" для добавления столько слов, сколько хотите, каждое отделяя пробелом. Когда закончите, сохраните контакт и попробуйте напечатать любое из этих слов где-либо на вашем iPhone. Вы заметите, что все они будут легко печататься, без красных линий подчеркивания, и будут добавлены в словарь iPhone.

Добавьте ваши собственные слова в качестве контакта (фото: Lifehacker)

Используйте функцию замены текста

Вы также можете использовать функцию замены текста для решения этой проблемы. Это не самый изящный метод, но он работает.

Перейдите в Настройки, затем "Основные", "Клавиатура" и "Замена текста". Нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу и добавьте слово, которое хотите добавить, в оба поля - фраза и сокращение. Сохраните это и повторите эти шаги для каждого слова, которое вы хотите добавить в словарь вашего iPhone.

После этого, когда вы начнете вводить эти слова, они появятся в предложениях автокоррекции и их будет намного легче набирать.

Попробуйте заменить текст (фото: Lifehacker)

Постоянно исправляйте автокоррекцию

Еще один способ исправить неправильные слова на вашем iPhone - использовать предложения слов, которые появляются прямо над клавиатурой.

Когда вы вводите слово, если орфография не распознана, оно появится в кавычках в этих предложениях слов. Нажмите на это предложение, и оно должно быть добавлено в словарь вашего iPhone. Иногда вам может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем этот метод сработает.

Продолжайте исправлять автокоррекцию (фото: Lifehacker)

Сброс словаря для удаления опечаток

Иногда ваш iPhone может запомнить неправильные написания. Если старые ошибки преследуют вас, автоматически исправляя слова на неправильное написание, возможно, стоит рассмотреть более радикальный подход - сброс словаря клавиатуры iPhone.

Это удалит все пользовательские слова из словаря и позволит начать сначала. Вы можете сделать это, перейдя в Настройки, затем "Основные", далее "Сброс" и “Сбросить словарь клавиатуры”.