Как изобразили Украину на одной из старейших кожаных карт мира: интересные факты и фото

О карте

Цветная немецкая Эбсторфская карта XIII века размером 3580 х 3560 мм считается наиболее информативной средневековой картой, так как содержит около 1600 легенд, а также сведения не только об общей географии мира, но и о минералах, растениях, животных, античной и христианской мифологии.

Также на ней - около 500 строений, 160 рек, 60 островов, 45 фигур людей, 60 животных (в том числе автор изобразил разных монстров, которых расположил преимущественно в Африке).

Создание карты связывается с именем главы Эбсторфского монастыря Гервасия Тильберийского.

Карта была найдена в монастыре в Эбсторфе в Нижней Саксонии в 1830 году. Через 113 лет, во время бомбежки Ганновера, оригинал был уничтожен, однако сохранились черно-белые снимки оригинальной карты, сделанных Конрадом Миллером в 1898 году, и несколько цветных копий. На их основе в 1950-е годы было выполнено несколько факсимильных копий карты. Реконструкцию карты с помощью цифровых технологий выполнили ученые университетов Германии после 2006 года.

Особенности карты

Весь мир на Эбсторфской карте есть тело Христово, поскольку на верхнем ее краю: голова Спасителя, по бокам - руки, снизу - ноги.

Фоторепродукция Эбсторфской карты мира XIII века (нажмите на фото, чтобы увеличить)

Стоит обратить внимание, что средневековые карты мира (mappae mundi) во многом следовали античным или позднеантичным образцам. Как отмечает украинский историк Кирилл Галушко, их целью отнюдь не была ориентация на местности: они были окном в мир, давая о нем самую общую визуальную и текстовую информацию.

Эта оригинальная старинная карта была построена в традиционной для Средневековья концепции омывающего ойкумену океана, разделенную в традиции Ветхого Завета между сыновьями Ноя на три части - Европу, Африку и Азию, с Иерусалимом в центре (Север - слева, Восток - сверху), поясняет доктор исторических наук Украины Тарас Чухлиб в своем Facebook.

Какой показана Украина

Украинские земли на данной средневековой карте расположены под десницей Христовой. Наша география обогащается рядом городов, в том числе показан Киев (Kiwen), и названием государства Русь (Rucia regio).

"Указывая в легенде античных скифов, аланов, даков, сарматов, гетов, каллипидов, карта не называет современных ее автору народов, впрочем, упоминает такие пункты, как Новгород (Novgardus), Киев (Kiwen), Полоцк (Plosceke), Смоленск (Smalentike), государство Русь (Rucia regio)", - пишет Галушко в своей работе "Украина на карте Европы: Украина и украинцы в картографии от Античности до ХХ века" (издана в 2013 году).

Так автор средневековой карты изобразил украинские земли (фото: warnke.web.leuphana.de)

Исторический контекст

В XIII веке, когда была создана Эбсторфская карта, большинство княжеств Киевской Руси-Украины вследствие монгольского вторжения попали в политическую зависимость от Золотой Орды (около 1240 года). Киевская держава была продолжена западными княжествами: Галицким и Волынским, в 1253 году они были объединены в Королевство Русь, однако в XIV веке их земли были аннексированы Королевством Польским и присоединены к Великому княжеству Литовскому, Русскому и Жемайтийскому и иных соответственно.

Полоцк входил в состав Киевской Руси-Украины с конца IX века, о чем свидетельствует договор киевского князя Олега Рюриковича (Вещего) с Византией от 907 года, где Полоцк назван в числе городов, где сидят князья "под властью Олега". В XIV веке Полоцк вошел в состав крупного европейского государства Великое княжество Литовское, Русское, Жемайтийское и иных. В 1563 году Полоцк захватило Московское царство, бывшее в вассальной зависимости от Золотой Орды.

Смоленск был завоеван войсками князя Олега в 882 году. А с 1404 года Смоленское княжество находилось в составе Великого княжества Литовского и Русского. Позже, в 1514 году, Смоленщина была завоевана Московским государством.

Новгородское княжество, которым также правили Рюриковичи, входило в Киевской Руси ориентировочно с 882 года. В Новгороде с 1136 года установилось республиканское правление, что продолжалось до момента аннексии Московским царством в 1478 году.