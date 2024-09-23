Как найти свой стиль одежды. Эти советы для женщин действительно работают

С чего следует начать

Упорядочьте свой гардероб

Начните с самого простого - сортировка вещей. Признайте наконец, что юбка, которую не доставали несколько лет, вам перестала нравиться, а растянувшиеся джинсы пора выбросить. Оставьте те вещи, которые вам нравятся, и вы их одеваете.

Одежду следует классифицировать. К примеру, домашнюю отделяйте от официально-делового наряда, одежду выходного дня от праздничного. После этого вам будет легче сориентироваться в собственном шкафу.

Упорядочьте свой гардероб (фото: Freepik)

Образ жизни и одежда должны сочетаться

Подробно проанализируйте свою жизнь за последний год. Для поиска собственного стиля важно куда вы ходите и какая одежда для этого нужна. Опирайтесь на свои действия, окружение, планы, дресс-код мероприятий.

Конечно, места или окружение со временем меняются, но и гардероб тогда можно дополнить.

Одежда должна отвечать вашим естественным данным

Определите тип своей фигуры

Иногда бывает так, что один и тот же элемент гардероба на разных людях смотрится по-разному. Так происходит из-за разной фигуры. Почему с этим следует быть осторожными?

Прямоугольную ("банан") фигуру не украсят обжатые и мешковатые вещи, поэтому следует выбирать фасоны по силуэту. Грушевидная фигура нуждается в сбалансированных пропорциях. Для V-образного ("яблоко") типа важно создать объемы в нижней части. Наименее прихотливой фигурой являются песочные часы, поскольку ей подходят любые вещи.

Определите тип своей фигуры (фото: Freepik)

Цветотип также имеет значение

Удачное определение цветовой гаммы помогает усовершенствовать ваш стиль. Без определения цветотипа составить идеальный образ слишком сложно.

Светлая кожа, темные волосы и синие или темно-карие глаза присущи зимнему цветотипу. Удачная цветовая гамма для него состоит из белого, черного, синего, фиолетового цветов.

Весеннему цветотипу присуща бледная кожа с легким румянцем, желтовато-белые или золотисто-каштановые волосы и серо-зеленые или золотисто-карие глаза. Обладательницам весеннего цветотипа будут подходить оттенки зеленого, кораллового, кремового, бежево-желтого цветов.

Молочно-белая бледная кожа, светло-русые или темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза являются показателями летнего цветотипа. Удачно сочетается с нежно-голубыми цветами, серебристым, а также малиновым или вишневым.

Осенний цветотип особый кожей с веснушками, волосами медно-золотого или красно-каштанового цвета и светлыми или золотисто-карими глазами. Сочетается с теплыми осенними цветами.

Формируйте индивидуальный стиль

Создайте свой капсульный гардероб

Под этим понятием понимаем небольшое количество базовых вещей, которые легко совмещать между собой. Это классическая одежда нейтральных цветов, с которой удобно складывать образ: джинсы, черненькое платье, футболка простого кроя.

Такие вещи могут быть очень простыми и обычными. Однако их ценность в том, что они являются основой для более ярких и экстравагантных образов.

Создайте свой капсульный гардероб (фото: Freepik)

Пополняйте шкаф с разумным подходом

Покупая новые вещи, старайтесь соединить их с уже имеющимися по фасонам, материалам или цветовой палитре. Таким образом, вам удастся придерживаться определенного стиля и не придется придумывать, что и с чем сочетать.

Помните, что не стоит центром образа делать аксессуары. Иначе вы можете купить сумочку нестандартного дизайна, а одежду под нее подобрать будет сложно. Сначала подбираете одежду, а затем дополняете ее аксессуарами.

Учитесь совмещать вещи

Иногда стильные вещи в неправильном сочетании только вредят вашему стилю. Поэтому следует придерживаться определенного алгоритма, когда пытаетесь скомбинировать одежду.

Эксперты не советуют сочетать тёплые оттенки с холодными, а также не стоит использовать более трех цветов в одном образе. А если речь идет о тканях, то вещи из плотных материалов лучше одевать поверх более тонких.