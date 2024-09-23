Как найти свой стиль одежды. Эти советы для женщин действительно работают

Выглядеть стильно и современно можно не только в погоне за модой. Подражание всем модным тенденциям или слепое копирование образов никогда не заменят вам личного стиля.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие советы по определению индивидуального стиля одежды.
Упорядочьте свой гардероб
Начните с самого простого - сортировка вещей. Признайте наконец, что юбка, которую не доставали несколько лет, вам перестала нравиться, а растянувшиеся джинсы пора выбросить. Оставьте те вещи, которые вам нравятся, и вы их одеваете.
Одежду следует классифицировать. К примеру, домашнюю отделяйте от официально-делового наряда, одежду выходного дня от праздничного. После этого вам будет легче сориентироваться в собственном шкафу.
Образ жизни и одежда должны сочетаться
Подробно проанализируйте свою жизнь за последний год. Для поиска собственного стиля важно куда вы ходите и какая одежда для этого нужна. Опирайтесь на свои действия, окружение, планы, дресс-код мероприятий.
Конечно, места или окружение со временем меняются, но и гардероб тогда можно дополнить.
Определите тип своей фигуры
Иногда бывает так, что один и тот же элемент гардероба на разных людях смотрится по-разному. Так происходит из-за разной фигуры. Почему с этим следует быть осторожными?
Прямоугольную ("банан") фигуру не украсят обжатые и мешковатые вещи, поэтому следует выбирать фасоны по силуэту. Грушевидная фигура нуждается в сбалансированных пропорциях. Для V-образного ("яблоко") типа важно создать объемы в нижней части. Наименее прихотливой фигурой являются песочные часы, поскольку ей подходят любые вещи.
Цветотип также имеет значение
Удачное определение цветовой гаммы помогает усовершенствовать ваш стиль. Без определения цветотипа составить идеальный образ слишком сложно.
Светлая кожа, темные волосы и синие или темно-карие глаза присущи зимнему цветотипу. Удачная цветовая гамма для него состоит из белого, черного, синего, фиолетового цветов.
Весеннему цветотипу присуща бледная кожа с легким румянцем, желтовато-белые или золотисто-каштановые волосы и серо-зеленые или золотисто-карие глаза. Обладательницам весеннего цветотипа будут подходить оттенки зеленого, кораллового, кремового, бежево-желтого цветов.
Молочно-белая бледная кожа, светло-русые или темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза являются показателями летнего цветотипа. Удачно сочетается с нежно-голубыми цветами, серебристым, а также малиновым или вишневым.
Осенний цветотип особый кожей с веснушками, волосами медно-золотого или красно-каштанового цвета и светлыми или золотисто-карими глазами. Сочетается с теплыми осенними цветами.
Создайте свой капсульный гардероб
Под этим понятием понимаем небольшое количество базовых вещей, которые легко совмещать между собой. Это классическая одежда нейтральных цветов, с которой удобно складывать образ: джинсы, черненькое платье, футболка простого кроя.
Такие вещи могут быть очень простыми и обычными. Однако их ценность в том, что они являются основой для более ярких и экстравагантных образов.
Пополняйте шкаф с разумным подходом
Покупая новые вещи, старайтесь соединить их с уже имеющимися по фасонам, материалам или цветовой палитре. Таким образом, вам удастся придерживаться определенного стиля и не придется придумывать, что и с чем сочетать.
Помните, что не стоит центром образа делать аксессуары. Иначе вы можете купить сумочку нестандартного дизайна, а одежду под нее подобрать будет сложно. Сначала подбираете одежду, а затем дополняете ее аксессуарами.
Учитесь совмещать вещи
Иногда стильные вещи в неправильном сочетании только вредят вашему стилю. Поэтому следует придерживаться определенного алгоритма, когда пытаетесь скомбинировать одежду.
Эксперты не советуют сочетать тёплые оттенки с холодными, а также не стоит использовать более трех цветов в одном образе. А если речь идет о тканях, то вещи из плотных материалов лучше одевать поверх более тонких.
Раньше мы писали с чем стильно носить белую рубашку.
Читайте также, какие вещи устаревают женщину и выглядят дешево.
При написании материала использованы источники: September, Solmar.