Как найти врача, с которым заключить декларацию: инструкция
Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, независимо от наличия декларации с врачом.
Как заключить декларацию с врачом, напомнили в Национальной службе здоровья.
Как заключить декларацию с врачом
Чтобы воспользоваться аналитической панелью, перейдите к первому разделу – электронной карте.
В фильтрах влево выберите область или введите в поле поиска название интересующего вас населенного пункта.
В фильтре "Договор с НСЗУ" – выберите "С договором".
Если вы хотите найти семейного врача, терапевта или педиатра в конкретном заведении – выберите его в таблице под картой или введите название в фильтре «Услугополучатель». Сразу увидите список амбулаторий и их контакты. Можно также нажать нужную амбулаторию на карте или в таблице ниже.
Справа от карты отобразится список всех врачей первички, которые принимают в том заведении, которое вы выбрали.
Если напротив фамилии стоит галочка, врач уже набрал оптимальное количество пациентов, если стрелочка, то еще нет.
Если вам неудобно использовать электронные инструменты – позвоните в контакт-центр НСЗУ.
Номер 16-77 – бесплатный.
Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию.
Если дашборд (таблица) показывает, что в вашем населенном пункте все врачи "первички" исчерпали лимит, то позвоните по телефону в это заведение, чтобы уточнить, можно ли подать декларацию.
Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, являющимся владельцем учреждений здравоохранения, или в местный департамент здравоохранения. Там должны разъяснить, как пациенту реализовать его право на выбор врача.
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