Как найти iPhone, если он потерялся, выключился или без звука

Позвоните себе

Когда известно, что iPhone точно поблизости, можно просто позвонить на него со второго телефона или гаджета кого-то из членов семьи. Ориентируясь на звук, вы быстро найдете пропажу.

К сожалению, такой трюк не поможет, если на iPhone отключен звонок, гаджет находится в бесшумном режиме или просто выключен.

Включите сигнал на iPhone с Apple Watch

Если у вас есть часы, то все это проще благодаря функции пинг. Она позволяет найти iPhone вблизи вне зависимости от громкости рингтона и режима "Не беспокоить". Но это сработает, только если смартфон в зоне действия Wi-Fi или Bluetooth.

Сделайте свайп на Apple Watch и тапните по значку iPhone.

Через секунду на смартфоне раздастся громкий и выразительный одиночный сигнал. При необходимости его можно повторить, снова коснувшись кнопки поиска. Если ее зажать, то в дополнение к звуку iPhone еще и мигает вспышкой.

Можно включить сигнал на iPhone с Apple Watch (фото: ZDNet)

Подайте сигнал на iPhone через "Локатор"

Если не пользуетесь Apple Watch, а смартфон потерялся где-то рядом, можно найти его по звуку с помощью аналогичной функции в стандартной программе "Локатор". Это можно сделать с другого устройства, привязанного к Apple ID, а при наличии "Семейного доступа" - из любого гаджета членов семьи. Или просто используйте iCloud в обозревателе.

Запустите программу "Локатор" или откройте ее в браузере, затем выберите iPhone в разделе "Устройства".

Щелкните значок "i" и затем нажмите кнопку "Воспроизвести звук". Через несколько секунд на устройстве сначала включится вибрация, затем звуковой сигнал. Он будет идти, пока вы не нажмете кнопку громкости на iPhone.

Приложение "Локатор", благодаря которому можно построить маршрут в iPhone (фото: Unsplash)

Постройте маршрут в iPhone

Если "Локатор" показывает, что смартфон далеко, то можно проложить маршрут к нему. Если гаджет не разряжен и подключен к Интернету, это будет актуальное местоположение. Иначе - последняя геопозиция, где iPhone был в Сети.

Откройте "Локатор" и на вкладке "Устройства" выберите iPhone

Тапните "Маршруты", и в "Картах" будет проложен путь к устройству

На месте воспроизводите звук или ищите смартфон визуально

Включите "Режим исчезновения"

Если попытки найти iPhone с помощью "Локатора" не имели успеха или смартфон разрядился, есть смысл перевести устройство в "Режим исчезновения". Это обеспечит полную блокировку для защиты ваших личных данных и платежных средств, а также позволит оставить сообщения с вашими контактами и просьбой вернуть телефон.

Более того, если кто-то попытается включить iPhone и гаджет выйдет в Сеть - вы получите уведомление с геолокацией.

Перейдите на вкладку "Устройства" в "Локаторе", откройте свой iPhone и коснитесь "Активировать" в разделе "Пометить как исчезнувший"

Введите телефонный номер, чтобы связаться с вами

Укажите текст сообщения, отображаемого на экране блокировки, и нажмите "Активировать"

Если кто-то попытается включить iPhone, он заблокируется и отобразит выбранное сообщение, а вы получите обратное сообщение

Режим исчезновения на iPhone (фото: Apple Support)

Подайте заявление о воровстве в полицию

Если вам кажется, что iPhone был украден, попробуйте обратиться в правоохранительные органы и подать заявление. Не факт, что это поможет вернуть исчезнувший телефон, но вы хоть попробуете.

При составлении заявления могут потребоваться такие данные как серийный номер и смартфон IMEI. Если у вас сохранилась уникальная упаковка или чек, все это можно посмотреть там. Если нет, то эта информация доступна в iCloud.