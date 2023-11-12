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Как укрепить спину и поясницу: простые упражнения, которые можно выполнять дома

Эффективные упражнения на дому для укрепления спины (фото: freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Спина и поясница – это одни из важнейших частей нашего тела. Они не только поддерживают нашу осанку, но и обеспечивают опору и защиту позвоночника. Однако многие люди сталкиваются с болями в этих областях, особенно при сидячем образе жизни и неправильной нагрузке.

О том, какие упражнения помогут вам укрепить спину, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Укрепление мышц спины и поясницы помогает избавиться от боли и улучшить состояние позвоночника.

  1. Планка: это упражнение, которое активирует мышцы кори, включая мышцы спины и поясницы. Это упражнение очень эффективно в укреплении мышц этих областей. Для выполнения планки лягте на живот и поднимитесь на локоть и подвешенные ноги. Удерживайте эту позу в течение 20 секунд, отдохните 20-30 секунд и повторите упражнение еще 3 раза.
  2. Альпинист: это упражнение укрепляет мышцы спины, поясницы и брюшного пресса. Начните в позе планки, а затем поочередно притягивайте колени к груди. Выполняйте несколько подходов, выбирайте время подхода ориентируясь на вашу физическую форму.
  3. Растяжка спины: регулярные растяжки способствуют расслаблению мышц спины и поясницы. Предупреждает расстройства и боли в спине.

Важно учитывать регулярность и разумность при занятиях спортом. Слишком интенсивная нагрузка может привести к перенапряжению мышц и травм, поэтому начните с более легких упражнений и увеличивайте нагрузку постепенно.

Избавиться от боли в спине и пояснице также поможет правильное поддержание осанки. Наблюдение за вашим телом в повседневной жизни поможет избежать нагрузки на позвоночник. Помните о важности правильной осанки во время сидения, ходьбы и подъема тяжелых предметов.

Дополнительно, правильное питание играет немаловажную роль в здоровье спины и поясницы. Введение в рацион многофункциональных продуктов, таких как рыба, орехи, фрукты и овощи, содержащие витамины и минералы, способствует укреплению мышц и уменьшению воспаления.

В целом укрепление спины и поясницы требует целенаправленности, регулярности и учета влияния физической активности на здоровье. Внедряя упражнения для укрепления мышц, соблюдая правильную осанку и здоровое питание, вы сможете избавиться от боли в спине и пояснице, улучшить свою осанку и обеспечить здоровое состояние вашего позвоночника.

Не забывайте консультироваться с врачом или специалистом в сфере спорта перед началом новых физических нагрузок, чтобы избежать травм и сформировать программу, соответствующую вашим потребностям.

Специально для читателей РБК-Украина Ульяна Вернер разработала эксклюзивный гайд "Пять мифов о питании, которые вредят вашему здоровью", который поможет вам более эффективно поддерживать здоровье и повышать качество своей жизни.

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