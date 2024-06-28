Как изменились внешне самые крепкие украинские звездные пары за годы совместной жизни (фото)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История любви известных актеров началась 14 февраля 1991 года во время репетиций. В то утро Ольга нашла на своем гримерном столике шоколадное сердце с запиской: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

В этот момент она осознала, что влюбилась. Будучи в браке с отцом своей старшей дочери Антонины Паперной, она вскоре развелась и начала новую счастливую главу своей жизни с Виталием.

Пара обменялась клятвами спустя пять лет, а в 2002-м у них родилась дочь Анна. Вместе супруги уже 28 лет.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Снежана и Сергей Бабкины

В марте звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины отметили 15 лет совместной жизни.

Актеры познакомились в 2007 году, работая в "Театре 19". Через два года они тайно поженились.

Пройдя через множество испытаний, пара остается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

У Сергея и Снежаны двое общих детей - дочь Веселина и сын Елисей, а также сын Артур от предыдущих отношений Снежаны.

Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

История Русланы и ее мужа Александра Ксенофонтова, которые в браке уже 27 лет, началась с того, что певице порекомендовали обратиться к Александру за профессиональным советом как к опытному звукорежиссеру.

Это знакомство положило начало их дружбе, которая стремительно переросла в романтические отношения. В 1995 году они связали себя узами брака.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko​​)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Ведущая Маша Ефросинина и ее муж, военнослужащий Тимур Хромаев познакомились в столичном киоске.

Маша зашла за яблочным соком, а Тимур - за водой. Мужчина, заметив знаменитость, спросил, не видел ли ее где-то раньше, что вызвало у нее возмущение.

Впоследствии между ними завязались романтические отношения, и в 2003 году пара поженилась.

Хотя влюбленные переживали кризис и были на грани развода, им удалось сохранить свой брак.

Теперь Ефросинина и Хромаев воспитывают двоих детей - дочь Нану и сына Сашу.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina ​​)

Виктория и Юрий Ткач

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткая познакомился с женой благодаря маме.

Это произошло на дне рождения отца знаменитости. Виктории тогда было 16 лет и она показалась юмористу очень милой и культурной.

Вторая их встреча состоялась аж через пять лет. К тому времени девушке уже исполнилось 19, а Юре - 27.

Тогда Ткач должен был провести день рождения танцевального коллектива его мамы. Там снова была Вика, которая на репетиции, по словам комика, сама подсела к нему.

Так пара и начала общаться, а вскоре и поженилась.

Виктория и Юрий Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)