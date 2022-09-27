Эти профессии будут наиболее востребованы уже в 2025 году: список
Сегодня большинство рабочих мест поглощает роботизация и диджитализация. В то же время этот процесс увеличивает спрос на профессии, где без человека не обойтись.
В блоге всемирно известной социальной сети Hi5 Артур Мейстер назвал список специальностей, которые точно будут популярны в ближайшие годы.
Учитель
В 2025 году учителя все еще будут играть важную роль в обществе. Конечно, работа педагогов будет дополнена технологиями, но настоящего преподавателя не заменить.
В отчете Nesta за 2017 год обнаружили, что количество рабочих мест в преподавании, скорее всего, вырастет в будущем. Организация также отметила, что спрос будет расти на такие навыки, как межличностные и когнитивные навыки высшего уровня, которые являются ключевыми частями обучения.
Врачи и медсестры
Ожидается, что спрос на квалифицированных медицинских работников не только останется, но и будет расти в 2025 году.
По разным данным, количество рабочих мест врачей или хирургов вырастет на 7% в течение следующего десятилетия.
Однако этот рост вызван старением населения и увеличением количества хронических заболеваний у граждан, что является не самой лучшей тенденцией.
Рабочие профессии
На эту сферу профессий автоматизация влияет больше всего, ведь все чаще ручной труд заменяют работы. Но спрос сохранится именно из-за неспособности машин анализировать проблему и предлагать решение.
Ожидается, что в будущем большой спрос будут иметь сантехники, электричества, столяры, слесари и другие ремесленники.
Согласитесь, что нам всегда потребуется специалист, который сможет починить что-то из быта.
Инженер по кибербезопасности
Эти специалисты несут ответственность за защиту данных в Интернете. Они разрабатывают политику предотвращения и защиты от взлома, кибератак и других цифровых угроз.
Бюро статистики труда США ожидает, что количество рабочих мест в сфере кибербезопасности вырастет на 32% в ближайшие несколько лет.
Аналитик компьютерных систем
Аналитики компьютерных систем изучают компьютерные системы предприятий, чтобы помочь организации использовать технологии более эффективно и результативно.
Их работа полностью зависит от анализа данных, поэтому робот не сможет заменить человеческий разум.
Эксперты прогнозируют, что аналитиков будут нанимать по мере того, как все больше организаций будут использовать технологии, а это происходит со скоростью света.
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