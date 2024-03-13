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Как изменились главные герои культовой "Матрицы" (фото)

Кадр из фильма "Матрица"
Автор: Юлия Любченко

"Матрица" - один из культовых боевиков конца 90-х, который стал культовым и очень полюбился зрителям благодаря своему сюжету.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят актеры, исполнившие главные роли в фильме "Матрица".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум

Киану Ривз

Томас Андерсон или Нео, именно так называли Ривза в "Матрице". Звезда "Джона Вика" может похвастаться внушительной фильмографией из знаменитых на весь мир разножанровых картин и многими наградами. В настоящее время актер выглядит потрясающе и считается одним из самых высокооплачиваемых актеров.

Киану Ривз (фото: Кинориум)

Кэрри-Энн Мосс

Образ Тринити навсегда закрепился за актрисой и даже сейчас актрису ассоциируют с ее персонажем. Но на ее счету еще есть яркая роль Джерри Хогарт из вселенной Marvel. Кэрри Энн не часто появляется на светских мероприятиях, но продолжает сниматься в фильмах.

Звезда сохранила свою красоту и привлекательность и делится фотографиями в социальных сетях.

Кэрри-Энн Мосс (фото: Кинориум)

Кэрри-Энн Мосс (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

Лоренс Фишберн

Роль Морфеуса исполнил Лоренс Фишберн, в фильмографии которого "Матрица" является самой известной кинокартиной. Но также он может быть знаком вам из фильмов "Заражение" и "Ганнибал", которые достаточно популярны среди зрителей.

Конечно, сейчас Лоренс гораздо старше и серьезнее, и он до сих пор продолжает играть в кино.

Лоренс Фишбен (фото: Кинориум)

Джо Пантолиано

Джо исполнил не самую главную, но яркую роль Сайфера, принесшую актеру настоящую популярность. Многие запомнили его благодаря телесериалу "Клан Сопрано", но в "Матрице" он сыграл уникальную роль. Сейчас актеру 72 года и следует сказать, что он достаточно активен в социальных сетях.

Джо Пантолиано (фото: Кинориум)


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