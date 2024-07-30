Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда "Школьного мюзикла", которая была кумиром всех девочек

Тисдейл в "Школьном мюзикле"

Американский телевизионный фильм вышел на экраны в 2006 году и стал одним из самых успешных продуктов Disney. В ленте о студентах средней школы Эшли сыграла роль Шарпей Эванс, и образ самовлюбленной ученицы сделал ее настоящим кумиром среди девочек.

Интересно, что сначала создатели ленты не хотели брать звезду на роль из-за ее "изображения хорошей девочки" на The Suite Life, однако, в конце концов, ее таки взяли. И эта роль принесла знаменитости безумный успех и любовь зрителей.

Тисдейл в "Школьном мюзикле" (скриншоты)

К слову, "Школьный мюзикл" стал самым популярным фильмом в год выхода, а премьерную трансляцию смотрело более 7,5 млн зрителей.

Саундтрек, где Тисдейл приняла участие, стал самым продаваемым альбомом в Соединенных Штатах, а Эшли - первой женщиной-артистом, которая дебютировала с двумя песнями одновременно на Billboard Hot 100.

После популярности в "Школьном мюзикле" Warner Brothers Records подписали с ней контракт, и звезда начала работу над своим дебютным альбомом.

Кроме актерства и музыки, американка также является телевизионным продюсером.

Личная жизнь

С 2014 года звезда состоит в браке с Кристофером Френчем. Пара ждет второго ребенка. Также они воспитывают 3-летнюю дочь Джупитер Айрис.

Муж и дочь актрисы (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

В 2007-2009 годах Тисдейл встречалась с Джаредом Мурилло. С 2009 по декабрь 2011 она была в отношениях со Скоттом Спиром. Затем они то заканчивали, то снова начинали роман, пока окончательно не разбежались в ноябре 2012 года.

Звезда охотно делится кадрами в сети, поклонники не жалеют для нее комплиментов (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Соцсети

Актриса активно публикует свои беременные фото, делится теплыми кадрами с дочерью и мужем. Она также публикует свои повседневные дела и показывает модные образы.

За ее страницей в Instagram следят 16 миллионов пользователей.

Эшли скоро во второй раз станет мамой (Фото: instagram.com/ashleytisdale)