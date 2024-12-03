Как изменилась жена Усика после рождения четвертого ребенка (фото)

Во время четвертой беременности супруга знаменитости запостила несколько фото с округлившимся животиком. Для одной из фотосессий она выбрала total black look - черный брючный костюм, который дополнила топом.

Екатерина Усик во время беременности (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для еще одной съемки она примерила кежуал-образ с бежевым тренчем, белой футболкой и брюками. Свой лук она дополнила естественным макияжем и распущенными волосами.

Как жена Усика выглядела во время беременности (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В январе 2024 стало известно, что супруга боксера родила четвертого ребенка - дочку. Радостное известие сообщил ведущий Слава Демин. В частности, на своей странице в Instagram он поделился, что дочь пары появилась на свет в одном из столичных роддомов. Вес новорожденной - почти 5 кг, рост 58 см.

После рождения дочери Екатерина опубликовала фото в честь Международного женского дня. На нем она позировала в коротком платье-тунике на фоне моря.

Екатерина Усик после родов (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Обнимай себя крепко. Быть мамой, быть женщиной! Любить свою семью, рожать новых людей, беспокоиться о себе и наслаждаться жизнью", - подписала она снимки.

Она также показала, как выглядит ее фигура через пару месяцев после четвертых родов.

Екатерина Усик после родов (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Затем супруга Усика порадовала подписчиков новыми фото в честь своего дня рождения в мае. Она написала, что это ее первый день рождения в качестве матери 4-х детей.

Для праздничной фотосессии она выбрала образ с белым платьем на бретельках и без макияжа, показав таким образом естественную красоту.

Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Затем она порадовала подписчиков фото с 4-месячной дочерью Марией. На одном фото Екатерина Усик держит своего четвертого ребенка на руках, а на втором - как будто подкидывает Марию. Скорее всего, снимки были сделаны во время очередной прогулки с малышкой.

Екатерина Усик с дочерью (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Летом 2024 года она опубликовала несколько фото с отдыха, где позировала в купальнике и коротких шортах. Судя по всему, она быстро вернулась в форму после четвертых родов.

Жена Александра Усика летом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В сентябре пара отпраздновала 15 лет совместной жизни. По этому случаю боксер трогательно обратился к супруге, поблагодарил за поддержку во всех его делах и начинаниях и то, что Катерина всегда говорит ему правду. Екатерина в свою очередь написала лаконичный пост в своем блоге и выставила совместное фото.

Екатерина и Александр Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Также супруга боксера показала несколько фото с празднования годовщины свадьбы. На них она предстала в коротком платье, расшитом бисером, а также и с массивными серьгами и ожерельем на шее.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

36-летняя супруга знаменитости, судя по всему, уже пришла в свою добеременную форму.

Напомним, Александр и Екатерина поженились в 2009 году. С будущей женой он познакомился еще во время учебы в школе.

Пара воспитывает четверых детей: дочь Елизавету (2010 г. р.), сына Кирилла (2013 г. р.), сына Михаила (2015 г. р.) и дочь Марию (2024 г. р.).