Как изменилась Анастасия Цимбалару: редкостные фото из детства и юности

Украинская актриса Анастасия Цимбалару поделилась архивными фото, на которых показала себя в детстве и юности. Оказывается, звезда сериалов "Жіночий лікар. Нове життя" и "Слідча" не всегда была блондинкой.
Как изменилась актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Недавно Анастасия решила ответить на вопросы подписчиков. Так, в Stories она умилила кадром из детства, на котором позирует с темно-русыми волосами.
"Теперь ясно, чего тяготею к темному? Я в душе брюнетка", - написала она.
Анастасия Цимбалару в детстве (скриншот)
Также по просьбе юзеров звезда поделилась фото со студенческих лет, когда "еще не худела".
Анастасия Цымбалару в студенческие годы (скриншот)
Поскольку Анастасия как актриса имеет плотный график, она вынуждена во многом себя ограничивать. Знаменитость во время съемок предпочитает здоровое питание, обязательно утром занимается спортом и много внимания уделяет процедурам красоты.
"У меня есть бьюти-рутина, где я стараюсь привести лицо в порядок, потому что это мой рабочий инструмент. На протяжении всего съемочного процесса я не употребляю алкоголь. Я не пью воды после 16-18 часов, потому что я очень склонна к отекам", - призналась она в одном из последних интервью.
Напомним, Анастасия родилась 10 июля 1992 года в городе Болграде в Одесской области. В 2016-м она закончила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Начала работать в украинском кино и сериалах еще с 2014 года.
Ранее была в браке с актером Григорием Баклановым. Отношения пары длились десять лет, а брак - три. В марте 2024-го они сообщили о разводе. Несмотря на расставание, актеры сохранили дружеские отношения.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Цимбалару, "33 вопроса" в YouTube, Wikipedia.