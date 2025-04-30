Как изменилась Анастасия Цимбалару: редкостные фото из детства и юности

Как выглядела Цимбалару в детстве и юности

Недавно Анастасия решила ответить на вопросы подписчиков. Так, в Stories она умилила кадром из детства, на котором позирует с темно-русыми волосами.

"Теперь ясно, чего тяготею к темному? Я в душе брюнетка", - написала она.

Анастасия Цимбалару в детстве (скриншот)

Также по просьбе юзеров звезда поделилась фото со студенческих лет, когда "еще не худела".

Анастасия Цымбалару в студенческие годы (скриншот)

Какого режима придерживается актриса

Поскольку Анастасия как актриса имеет плотный график, она вынуждена во многом себя ограничивать. Знаменитость во время съемок предпочитает здоровое питание, обязательно утром занимается спортом и много внимания уделяет процедурам красоты.

"У меня есть бьюти-рутина, где я стараюсь привести лицо в порядок, потому что это мой рабочий инструмент. На протяжении всего съемочного процесса я не употребляю алкоголь. Я не пью воды после 16-18 часов, потому что я очень склонна к отекам", - призналась она в одном из последних интервью.

Цымбалару в новой фотосессии (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Напомним, Анастасия родилась 10 июля 1992 года в городе Болграде в Одесской области. В 2016-м она закончила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Начала работать в украинском кино и сериалах еще с 2014 года.

Ранее была в браке с актером Григорием Баклановым. Отношения пары длились десять лет, а брак - три. В марте 2024-го они сообщили о разводе. Несмотря на расставание, актеры сохранили дружеские отношения.