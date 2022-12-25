Как не испортить зрение при жизни с фонариками: соблюдайте эти простые правила

Используйте дневной свет. По возможности стройте свой график так, чтобы работа или обучение были в условиях дневного освещения. Лучше раньше встать и поработать, чем истощать себя и зрение, сидя с фонариком.

Используйте лампы при чтении. Не читайте в темноте с экрана телефона или компьютера. Это дает дополнительную нагрузку на глаза. Используйте лампы, которые работают на батарейках или другие варианты освещения.

Делайте зарядку для глаз. Делайте упражнения для глаз и перерывы для отдыха. Периодически перемещайте взгляд с близкого предмета на дальний - это улучшает кровоснабжение глаз и дает возможность отдохнуть. Достаточно 5 минут упражнений каждые 40-60 минут.

Правильно питайтесь. Питайтесь сбалансировано. В рацион обязательно включите овощи, фрукты, ягоды. Употребляйте продукты с омега-3 полиненасыщенными кислотами - масло, рыбу, орехи, семечки.

Одновременно с этим избегайте в рационе продуктов с трансжирами - маргарин, плавленые сырки, фастфуд, полуфабрикаты.