Как собрать много березового сока без вреда для деревьев и не нарушая закон

Сбор березового сока - это традиционная весенняя практика, которая приобретает популярность в Украине. Однако этот процесс требует соблюдения определенных правил, чтобы не нанести вред деревьям.

Основные правила сбора березового сока

Для добывания сока нужно выбирать березы с диаметром ствола не менее 25 см. Если дерево слишком молодое или имеет меньший диаметр, оно может ослабнуть и не выжить после сбора.

Также следует помнить, что дерево нельзя использовать для сбора сока два года подряд. Это позволяет предотвратить истощение дерева. Отверстия для сбора сока необходимо делать на высоте около одного метра, а глубина сверления должна быть не более 3 см.

Все инструменты должны быть продезинфицированы, чтобы избежать занесения инфекций. После сбора сока отверстие следует закрыть, чтобы сок не вытекал и не наносил вреда дереву.

Последствия неправильного сбора сока

Неправильный сбор сока может иметь серьезные последствия для дерева. Если на дереве будет сделано три и более отверстий, это приведет к медленному росту, и дерево может стать более уязвимым к вредителям и болезням.

Кроме того, грязные инструменты могут привести к заражению дерева бактериями и грибками, что замедлит его восстановление. Повреждение коры может быть очень опасным, поскольку оно открывает дерево для заболеваний, таких как бактериальная водянка или стволовые гнили. Поэтому важно соблюдать гигиену и работать только с чистыми, продезинфицированными инструментами.

Весна - время, когда можно собирать березовый сок (фото: Pixabay.com )

Как минимизировать вред деревьям при сборе сока

Для того, чтобы сохранить здоровье деревьев и минимизировать вред при сборе сока, следует придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Во-первых, необходимо выбирать для сбора сока только здоровые деревья в возрасте 25-30 лет. Такие деревья способны восстанавливаться после сбора сока.

Во-вторых, не следует делать более двух отверстий на дереве, поскольку это может привести к серьезным повреждениям.

После сбора сока отверстия нужно закрыть, и дерево должно иметь достаточно времени для восстановления. Использовать для сбора сока следует только деревья, растущие на специально отведенных для этого территориях, чтобы избежать нарушения закона.

Законодательные ограничения по сбору березового сока

В Украине сбор березового сока регулируется законодательством, и для этого необходимо получить специальное разрешение. Согласно пункту 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, сбор сока в зеленых зонах, парках и скверах является нарушением, что наказывается штрафом от 340 до 1700 гривен согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Также запрещено собирать сок на объектах природно-заповедного фонда. Нарушение этого закона предусматривает штраф от 153 до 408 гривен и конфискацию инструментов для сбора сока по статье 91 КУоАП.

Для легального сбора сока нужно получить "лесной билет", что позволяет добывать сок в специально определенных для этого местах с соблюдением всех правил. Несоблюдение требований по сбору сока влечет за собой штраф от 17 до 51 гривны согласно статье 70 КУоАП.

Вас может заинтересовать