Как живет сегодня звезда эстрады 90-х и жена генерала Надежда Шестак

Детство и юность

Надежда Петровна Шестак родилась 21 апреля 1962 года в городе Копейск Челябинской области РФ в семье украинцев, которых в начале 30-х годов выселили из Черниговской области на Урал.

Ее мать - Ольга Федоровна, отец - Петр Борисович Шестак.

Девушка росла на Южном Урале, а в 1983 году окончила Киевский институт культуры - дирижерско-хоровое отделение.

Сначала Шестак выступала в составе известного ансамбля "Мрія" вместе с Николаем Гнатюком. После того как коллектив распался, певица работала в группе "Вересень" Николая Мозгового.

В это время к исполнительнице пришли первые успехи.

Она завоевала второе место на конкурсе артистов эстрады Украины в 1986 году, приз зрителей на отборочном туре телеконкурса "Юрмала-87", а также третье место на всесоюзном конкурсе исполнителей "Ялта-88".

Популярность Шестак стремительно росла (фото: facebook.com/Nshestak21)

Достижения, признание и переезд в Москву

В 1991 году Шестак прекращает выступления на эстраде и учится в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в классе Александра Градского.

После этого работает на телевидении ведущей программ "Зичимо щастя" и "Монітор".

В 1993 году певица возвращается на сцену и становится лауреатом Международного конкурса профессиональных вокалистов в Вильнюсе. В этом же году получает звание Заслуженной артистки Украины.

В начале 1996 года Шестак начинает запись главной роли мюзикла Арнольда Святогорова "Роксолана", после чего компания НАК растиражирует ее первую кассету.

В 1998 году Шестак получает звание Народной артистки Украины.

В 1999 году эстрадную певицу награждают "Орденом княгини Ольги".

Впоследствии исполнительница переезжает в Москву (по семейным обстоятельствам) и в очередной раз покидает украинскую эстраду.

В это время она ведет программу "Поющая Украина" - совместный проект "Национального радио Украины" и "Радио России" - в рамках которой рассказывает об украинских исполнителях.

Несмотря на множество предложений строить карьеру в РФ, артистка такой вариант не рассматривает и планирует дальнейшую свою жизнь только в Украине.

Сердце артистки всегда принадлежало Украине (фото: facebook.com/Nshestak21)

Возвращение в Украину и дальнейший путь

Возвращение артистки в Украину ознаменовалось изменением сценического имени на Надежда Крутова-Шестак.

Это связано с тем, что ее мужем стал украинский юрист и военный генерал-лейтенант Василий Васильевич Крутов, который до середины 2014 года был первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, именно он был первым командиром украинской "Альфы".

В начале 2000-х Крутов был назначен официальным представителем СБУ в РФ и уполномоченным представителем Украины в Антитеррористическом центре СНГ. Именно поэтому несколько лет семья проживала в Москве.

После возвращения певицы в Украину, лейбл "Атлантик" выпускает один за другим три компакт-диска певицы: "Віри, Любові…", "Жіноча доля", "Нареченная Надеждой".

После этого Крутова-Шестак продолжает жизнь и работу в Киеве, ведет активную благотворительную деятельность, возглавляет художественный совет Всеукраинского фестиваля искусств "Майбутнє України - діти!".

С любимым мужем (фото: facebook.com/Nshestak21)

Деятельность на фоне полномасштабного вторжения РФ

До начала большой войны со страной-агрессором (с 2019 года) эстрадная певица училась в американской Академии гипноза и холистической терапии.

После полномасштабного вторжения РФ она вернулась к концертной деятельности, несмотря на длительный перерыв. Первое ее выступление состоялось в июле 2022 года

Позже в интервью "Переяслав.City" Крутова-Шестак призналась, что готова приезжать в разные города и помогать людям не только пением, но и оказывать психологическую поддержку.

"Передавать свои знания, советовать молодежи, женщинам, матерям, как помочь себе в это время и как поддержать мужа военного. Мы все сегодня не имеем права пренебрегать опытом и знаниями, которые у нас есть. Нам нужно общаться и поддерживать друг друга", - подчеркнула женщина.

61-летняя певица объяснила, что сейчас чувствует себя полной энергии.

"Это значит, что мне есть чем поделиться с людьми. Не могу выходить на сцену, когда я пуста", - добавила она.

В перерывах между номерами женщина говорит о жизни, своем пути во время полномасштабной войны, поддерживает и заряжает зрителей на веру в победу.

Артистка рассказала также, что участвует в концертах для военных (старается "лечить" песней), выступает с благотворительными концертами, регулярно донатит на нужды армии и даже производила окопные свечи.

Она отметила, что в ее окружении нет ни одного мужчины, который не стал бы на защиту страны.

Два ее сына присоединились к обороне Украины в первые дни полномасштабного вторжения, а 73-летний муж Василий Крутов занимается созданием реабилитационных центров для военных.