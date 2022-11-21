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Как сбить температуру без лекарств, и когда нужно обязательно принять "пилюлю"

Новина українською →
Понедельник 21 ноября 2022 12:07
Как сбить температуру без лекарств, и когда нужно обязательно принять "пилюлю" Фото: Как сбить температуру без лекарств (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сбить температуру без лекарств вполне реально, но в некоторых случаях это может не сработать. В таком случае на помощь придут жаропонижающие препараты.

О способах понижения температуры, и как понять, что препарат начал действовать, рассказала семейный врач Татьяна Рыбка.

Нужно ли сбивать 37,5?

По словам медика, повышение температуры – это защитная реакция организма. От температуры не повредится мозг, тело не сгорит, а белок не свернется.

Сбивать просто цифры на термометре тоже не стоит. Больше нужно ориентироваться на самочувствие. Детям можно не сразу давать жаропонижающие, если они активны, играют и пьют достаточно жидкости.

Как сбить температуру без лекарства?

Создайте оптимальный микроклимат в помещении. Температура воздуха 18–22, влажность 50–70%. Тело отдаст тепло, а слизистые дыхательных путей будут увлажненными.

Одежда должна быть чистой и сухой, желательно из натуральных тканей. Если она стала влажной, нужно сразу поменять ее.

Необходимо употреблять достаточное количество жидкости из-за того, что тело теряет воду и электролиты при повышенной температуре.

Детям до 6 месяцев необходимо частое прикладывание к груди.

Детям постарше и взрослым – чистая вода, чай, компоты или растворы для оральной регидратации (Регидрон, Регисол, Хумана электролит и другие). Пить часто, небольшими порциями и регулярно.

Используйте методы охлаждения. Снимите одежду, раскройтесь, чтобы ускорить теплообмен. Можно протереть тело водой комнатной (!!!) температуры или положить на лоб влажную прохладную салфетку.

Если не помогает

Если вы создали все эти условия, а самочувствие не улучшается и температура становится выше, можно воспользоваться жаропонижающими препаратами (парацетамол и ибупрофен). Лучше усваивается и быстрее подействует жидкая форма.

Парацетамол:

  • Разовая доза для детей – 15 мг/кг
  • Для взрослых – 500-1000 мг

Можно повторять каждые 6 часов. Но не чаще 4 раз в день.

Ибупрофен:

  • Разовая доза для детей – 10 мг/кг
  • Для взрослых – 200-400 мг

Можно повторять каждые 6-8 часов. Но не чаще 3-4 раз в день.

Как понять, что препарат подействовал?

Если улучшилось самочувствие – препарат подействовал.

Если снизилась температура на 0,5-1 градус – препарат подействовал.

Если не снизилась или через 3-4 часа повысилась, можно использовать другой препарат.

Например, принимали ибупрофен, тогда парацетамол, или наоборот.

Важно не передозировать эти препараты.

Что вы делаете, когда видите на термометре страшные цифры выше 37,5? Пениките?

Вот этого делать точно не нужно. Ведь повышение температуры – это защитная реакция организма. От температуры не повредится мозг, тело не сгорит, а белок не обратится.

Сбивать просто цифры на термометре тоже не стоит. Больше ориентируемость на самочувствие. Детям можно не сразу давать жаропонижающие, если они активны, играют и пьют достаточно жидкости.

А что тогда делать?

Начинаем снижать температуру без лекарств:

1️⃣ Создаем оптимальный микроклимат в помещении.
Температура воздуха 18–22°, влажность 50–70%.
Тело отдаст тепло, а слизистые дыхательных путей будут увлажненными.

2️⃣ Одежда должна быть чистой и сухой, желательно из натуральных тканей. Если он стал влажным, нужно сразу изменить его.

3️⃣ Необходимо употреблять достаточное количество жидкости из-за того, что тело теряет воду и электролиты при повышенной температуре.

Детям до 6 месяцев – частое прикладывание к груди.

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