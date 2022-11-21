Як збити температуру без ліків, і коли треба обов'язково прийняти "пігулку"

Чи треба збивати 37,5?

За словами медика, підвищення температури - це захисна реакція організму. Від температури не пошкодиться мозок, тіло не "згорить", а білок не звернеться.

Збивати просто цифри на термометрі також не варто. Більше треба орієнтуватися на самопочуття. Дітям можна не відразу давати жарознижувальні, якщо вони активні, граються та п'ють достатньо рідини.

Як збити температуру без ліків?

Створіть оптимальний мікроклімат у приміщенні. Температура повітря 18-22, вологість 50-70%. Тіло віддасть тепло, а слизові оболонки дихальних шляхів будуть зволоженими.

Одяг має бути чистим та сухим, бажано з натуральних тканин. Якщо він став вологим, треба одразу його змінити.

Потрібно вживати достатню кількість рідини через те, що тіло втрачає воду та електроліти при підвищеній температурі.

Дітям до 6 місяців необхідне часте прикладання до грудей.

Дітям старшого віку та дорослим - чиста вода, чай, компоти або розчини для оральної регідратації (Регідрон, Регісол, Хумана електроліт та інші). Пити часто, невеликими порціями та регулярно.

Використовуйте фізичні методи охолодження. Зніміть одяг, розкрийтеся, щоб пришвидшити теплообмін. Можна протерти тіло водою кімнатної (!!!) температури або покласти на лоб вологу прохолодну серветку.

Якщо не допомагає

Якщо ви створили всі ці умови, а самопочуття не покращується та температура стає вищою, можна скористатися жарознижуючими препаратами (парацетамол та ібупрофен). Краще засвоюється та швидше подіє рідка форма.

Парацетамол:

Разова доза для дітей - 15 мг/кг

Для дорослих - 500-1000 мг

Можна повторювати кожні 6 годин. Але не частіше 4 разів на день.

Ібупрофен:

Разова доза для дітей - 10 мг/кг

Для дорослих - 200-400 мг

Можна повторювати кожні 6-8 годин.Але не частіше 3-4 разів на день.

Як зрозуміти, що препарат подіяв?

Якщо покращилося самопочуття - препарат подіяв.

Якщо знизилася температура на 0,5-1 градус - препарат подіяв.

Якщо не знизилася або через 3-4 години підвищилася, можна використати інший препарат.

Наприклад, приймали ібупрофен, тоді парацетамол, або навпаки.

Важливо не передозувати ці препарати.