RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как хранить капусту зимой, чтобы она лежала долго и была как свежая

Фото: Как хранить капусту зимой (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Капуста – овощ "нежный" и хранить долго без заквашивания или маринования его трудно. Но некоторые способы и уловки позволят вам смаковать свежими салатами как можно дольше.

Как это правильно сделать, рассказали на канале Дача. Сад і город.

Советы по хранению

Лучше сохраняются поздние сорта, и с уборкой капусты лучше подождать начала холодов.

Перед закладкой в хранилище срезанные початки на день или два оставляют на воздухе или в помещении.

Верхние листья рекомендуется оставлять, как и "ножки" у кочанов.

Разные сорта лучше хранить отдельно.

Способы хранения кочанов:

  • разложенными на удалении друг от друга (во избежание гнили) на стеллажах;
  • завернутыми в крафтовую бумагу насыпью или в ящике;
  • подвешенными за кочерыги;
  • в ящиках с песком, куда втыкают кочерыги (для этого способа кочерыги оставляют длиннее);
  • на остекленном балконе (в коробах со слоем утеплителя);
  • обмазанными глиной без просветов (болтанка готовится из глины и воды 2:1).

При любом способе улучшить лежкость можно с помощью измельченного мела, которым покрывают головки капусты.

И конечно же, хранить можно только крепкие, без следов гнили овощи.

Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме.

Также читайте, как хранить капусту зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород