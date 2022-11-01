Как хранить капусту зимой, чтобы она лежала долго и была как свежая

Капуста – овощ "нежный" и хранить долго без заквашивания или маринования его трудно. Но некоторые способы и уловки позволят вам смаковать свежими салатами как можно дольше.
Как это правильно сделать, рассказали на канале Дача. Сад і город.
Лучше сохраняются поздние сорта, и с уборкой капусты лучше подождать начала холодов.
Перед закладкой в хранилище срезанные початки на день или два оставляют на воздухе или в помещении.
Верхние листья рекомендуется оставлять, как и "ножки" у кочанов.
Разные сорта лучше хранить отдельно.
При любом способе улучшить лежкость можно с помощью измельченного мела, которым покрывают головки капусты.
И конечно же, хранить можно только крепкие, без следов гнили овощи.
Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме.
Также читайте, как хранить капусту зимой.