Как сохранить зрение, если вы активно пользуетесь смартфоном. Просто измените эти настройки

Настройки, которые помогут сохранить зрение

Согласно мнению большинства офтальмологов, лучше всего держать смартфон на расстоянии от 40 до 60 сантиметров от глаз, что рассматривается как безопасное расстояние для сохранения зрительного здоровья.

Но у многих пользователей это вызывает некоторые трудности и заставляет прищуриваться и смотреть на экран. Это фундаментальное правило: чем сильнее вы напрягаете глаза, тем больше риск ухудшения зрения.

Решение проблемы очевидно - увеличить размер шрифта (и масштабирование экрана, по желанию). Идем в настройки, находим "Экран и яркость", далее "Размер текста" и выбираем для себя подходящий шрифт.

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Решение для этой проблемы очевидно - увеличить размер шрифта (и возможно, масштабирование экрана, если нужно).

Еще одна важная опция - это "Автояркость", которая имеет многочисленные преимущества. Она помогает не только сохранить заряд батареи смартфона, но и освободить пользователя от необходимости регулировать яркость вручную при изменении уровня освещения.

С включенной автояркостью смартфон автоматически адаптирует яркость экрана к окружающей среде. Система использует датчики света на передней панели для измерения уровня освещенности и автоматически настраивает яркость экрана в соответствии с этими измерениями.

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Среди вышеупомянутых настроек для сохранения здоровья глаз рекомендуется делать регулярные перерывы в пользовании смартфоном, особенно во время длительного чтения или просмотра контента на экране. К тому же важно время от времени фокусировать взгляд на отдаленные объекты в течение нескольких минут каждые 20-30 минут. Эти меры помогут уменьшить негативное влияние смартфона на ваше зрительное здоровье и сохранить остроту зрения.