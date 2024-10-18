Как сохранить тепло в помещении: 11 способов удержать температуру воздуха

Обогреть большой по площади дом может быть сложно, ведь холодный воздух может хлынуть в помещение через все щели. Но есть способы удержать тепло в квартире.

РБК-Украина (проект Styler) собрали советы по тому, как сохранить тепло в доме осенью и зимой.

Закрыть все трещины

Трещины и щели - самый большой источник теплопотерь, от которого следует избавиться как можно скорее. Незакрытые щели и трещины не только пропускают холодный ветер, но и становятся местом проникновения насекомых.

Щели и трещины часто возникают вокруг дверных коробок, оконных рам и в местах, где пол соприкасается со стенами. Силиконовый герметик, дверные планки, дверные уплотнители или липкая лента помогут забыть о трещинах надолго или навсегда.

Закрыть оконные стыки поролоном

Уплотнение щелей вокруг окон и дверей может предотвратить выход тепла и проникновение холодного воздуха. Гидроизоляционная лента, поролон или старые газеты - это простые и эффективные решения, которые можно легко наклеить на оконные рамы и дверные щели.

Повесить шторы и занавески.

Если у вас открыты окна, теряется примерно треть производимого тепла. Тяжелые шторы и занавески будут содержать больше нагретого воздуха в вашем доме, а это значит, что вы будете чувствовать себя комфортнее.

Шторы удерживают тепло в доме (иллюстративное фото: Freepik)

К тому же, вашей системе отопления не придется работать усиленно.

Избавиться от щелей между камином и стеной

Если ваш камин неплотно прилегает к стене, до 20% тепла в вашем доме может выходить через дымоход. Поэтому внимательно осмотрите камин и почините поверхность от трещин. Обратите внимание на каминную заглушку, которая поможет вам закрыть дымоход в вашем камине.

Постелить или повесить ковер

Выбор напольного покрытия также играет немаловажную роль в сохранении тепла. Если у вас голый паркетный пол, украсьте его коврами - новые украшения также будут предотвращать потерю тепла. Чтобы предотвратить потерю тепла через стены, поверхность также можно закрыть коврами.

Переместить мебель

Чтобы сохранить тепло в доме, отодвиньте мебель подальше от вентиляционных отверстий и батарей. Все блокирующие вентиляционные отверстия могут препятствовать надлежащему потоку воздуха, что приводит к образованию холодных зон и менее теплого помещения.

Мебель у батарей мешает циркуляции теплого воздуха (иллюстративное фото: Freepik)

Добавить декор

Изоляция - это не только заклеивание щелей, установка ваты и развеска штор. Завешивая стены картинами, фоторамками, книжными полками, зеркалами и другими предметами, вы создаете дополнительный слой и усложняете выход тепла.

Установить двойное стекло

Двойное стекло повышает эффективность обогрева благодаря отличным теплосберегающим свойствам. Двойные стеклопакеты, как правило, стоят дорого, но альтернативой могут быть доступны модернизированные стеклопакеты.

Открывать шторы в течение дня

Плотные шторы и портьеры не должны оставаться закрытыми все время. Днем солнечный свет и природное тепло имеют неоценимое значение. Если ваш дом хорошо изолирован, он сохранит много этого природного тепла, которое отлично дополнит вашу систему отопления.

Не тратить тепло на пустые комнаты

Отопление всего дома иногда неизбежно - в этом случае открытая дверь обеспечит циркуляцию теплого воздуха. Однако закрывайте двери и форточки в гостевых комнатах или других редко используемых помещениях.

Очистить загрязненные фильтры

В начале отопительного сезона убедитесь, что все воздушные фильтры в системе отопления чисты. Нечистые фильтры не только делают воздух, которым вы дышите, грязнее, но и могут снизить производительность системы отопления.