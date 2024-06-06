Как сохранить свежесть молочки без холодильника: советы и лайфхаки

Как продлить жизнь молочных продуктов без холодильника

Первый способ наиболее эффективен - это перекипятить молоко.

Чтобы увеличить срок годности молочного продукта, следует стерилизовать или подвергнуть кипячению. После этой обработки свежесть молока может сохраниться в течение 7 дней.

Важно также выбрать правильную емкость для хранения - наилучшим вариантом являются стеклянные сосуды или фарфоровые бутылочки.

Чтобы продлить срок хранения кипяченого молока, перед его нагревом на плите можно добавить небольшое количество сахара. Также во время кипячения можно добавить немного соли, чтобы предотвратить скисание.

Если вы хотите еще больше сберечь молоко, можете добавить небольшое количество соды. Также добавление соли может значительно продлить срок годности продукта, даже если вы храните его без холодильника, поэтому лучше добавлять соль сразу после открытия упаковки или пакета.

Аналогичный эффект могут иметь также листья хрена и мяты. Для этого добавьте всего несколько листиков.

Купите молоко в картонных упаковках

Больше времени молоко хранится в пластиковой упаковке, обычно имеющей темный цвет. Однако исследователи указывают, что лучшей тарой для молока является стекло. Этот материал не влияет на вкус продукта и, без влияния света, обеспечивает такое же длительное хранение молока, как пластик.

Хранение в прохладном месте

Здесь можно вспомнить опыт наших предков, у которых не было холодильника. Выберите самое прохладное место в вашем доме для хранения молочных продуктов. Это может быть пол, который находится ближе к подвалу или самое холодное место в квартире.

Если у вас есть подвал - он заменит холодильник (фото: poradnica.com.ua)

Использование изоляционных материалов

Если у вас есть возможность, выберите контейнеры или ящики, обтянутые изоляционным материалом, например стиропором или толстыми текстильными материалами. Это поможет держать продукты прохладными.

Использование льда или замороженных элементов

Если у вас есть возможность, используйте лед или замороженные пакеты для создания холода в прохладном месте для хранения продуктов. Вы можете завернуть туда молочные продукты.

Проверка на свежесть

Регулярно проверяйте молочные продукты на признаки порчи, такие как неприятный запах, изменение цвета или консистенции. Если вы заметили какие-либо признаки порчи, лучше отказаться от употребления этих продуктов.

Выбирайте молочные продукты длительного хранения

На период отключений света подумайте о продуктах длительного хранения. Вместо кисломолочного сыра лучше предпочесть выдержанные сыры, которые могут дольше "лежать".

К примеру, сыр типа пармезана лучше завернуть в пергамент или вощанку. Таким образом продукт можно хранить примерно 7 дней.

Если у вас есть кисломолочный сыр - приготовьте из него сырники, чтобы не испортился.