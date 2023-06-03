Как сохранить отношения во время войны: психолог дала советы парам, которые в кризисе

Что толкает нас срываться друг на друге

Периодически каждый из нас испытывает стресс. Он, как тревога и страх, является частью нашей жизни. Незначительный стресс не проблема. Но очень высокий его уровень оказывает серьезное влияние на человека.

Прежде всего, мы сталкиваемся с физическими проявлениями - головной болью, нехваткой аппетита, болью в шее, плечах, спине, тяжелым дыханием, напряженностью мышц. Что касается психических реакций, то это желание поплакать, тревожность, усталость, грусть.

Важно понимать, что любая отрицательная эмоция должна быть проработана, выпущена. Когда у эмоции нет выхода, она накапливается и все равно находит путь наружу, но это уже будет бесполезно в отношении нас и наших близких.

Если это понимают оба партнера и в определенный момент уровень стресса у каждого зашкаливает, тогда можно избежать ситуации, когда люди срываются друг на друга.

"Экологический" выход эмоций

Если вы чувствуете, что у вас есть эмоция, сначала вам нужно ее назвать. Спросите себя: что я сейчас ощущаю? "Я очень зла. Из-за этого и этого". Вы идентифицировали свои ощущения, объяснили их причину, дальше вы можете уже с ними работать.

Конечно, по привычке мы можем сразу выругаться на любимого. Однако в результате мы видим, что это не рабочая схема. После ссоры мы себя плохо чувствуем, возникает конфликт с партнером. То есть последствия этой привычной реакции совершенно не положительны. Следует попытаться сделать что-то иначе.

Известно, что любое физическое действие уменьшает силу эмоций. Поэтому если чувствуете, что сейчас злые, готовые выругаться на мужа, то можно пойти помыть посуду, поперекладывать баночки-стаканчики, положить одежду, поприседать.

Каждый может сам придумать список вариантов, как "экологичнее" спускать негативные психологические реакции. Главное - переключиться с эмоции на физическое действие. Если это понимают оба партнера, они могут придумать какие-то общие действия: вдвоем пойти прогуляться, приготовить что-нибудь на кухне.

Когда делиться переживаниями

Если вы знаете, что ваш муж или жена очень сентиментальны, эмоциональны, любая негативная новость вызывает грусть, к сожалению, слезы, вы можете подумать, чем следует поделиться, а что лучше не трогать. Однако здесь универсальных советов нет, потому что надо исходить из того, какой человек рядом с вами и в каком состоянии находится.

Если мужчина очень уставший, злой или у него, к примеру, чувство вины связано с войной, а в этот момент приходит женщина и начинает жаловаться о том, что у нее ничего не получается, то, разумеется, может возникнуть определенный диссонанс. И, конечно, она имеет право на то, чтобы ее выслушали.

Однако в такой ситуации ей лучше пойти к маме или подруге. Иногда забота о партнере может идти посредством проговаривания своего состояния с другими. Если мой муж не любит слезы, например, потому что он чувствует в такой ситуации себя виноватым, сразу думает, что не так сделал, что сделать, чтобы жена перестала плакать, то, наверное, не самый "экологический" способ идти плакаться ему.

Иногда женщине просто нужно поплакать без решения проблемы. Здесь каждый человек сам будет чувствовать вот этот момент - где у меня есть разрешение обо всем рассказать, но может быть неудачный момент.

Может ли навредить спонтанный брак

В начале полномасштабного вторжения была волна бракосочетаний. Некоторые к этому отнеслись скептически, будто спонтанные решения не приводят к чему-то хорошему.

Однако следует понимать, что каждая ситуация индивидуальна. Все зависит от того, на чем строятся отношения каждой конкретной пары. В чем они видят ценность своих отношений, как они принимают друг друга в паре, в какой роли. Если это все складывается, то не важно, сколько люди были вместе перед женитьбой.

Гораздо существеннее то, как они наладили связь, умеют ли совместно решать сложные моменты, слышать друг друга или уважать.

Почему люди сходятся? Потому что вдвоем лучше, чем одному, поэтому они сплачиваются. А почему расходятся? Потому что не могут или не умеют по определенным причинам решить какую-нибудь проблему. Поэтому скорость женитьбы - не показатель успешности брака. Есть люди, которые в отношениях 10 лет и не женятся.

В то же время у меня есть знакомые, которые перед заключением брака встречались два или три месяца. Уже шесть лет они счастливы вместе. Вы можете 20 или 30 лет прожить в браке и разойтись. Поэтому в этом вопросе о каких-либо гарантиях можно забыть.

Остается только понимание каждого партнера, почему их отношения важны, какой их вклад во взаимоотношения, какая отдача. Это как костер, каждый должен что-то подбрасывать в него, чтобы горело. Но важно и понимание - почему я туда подбрасываю. Если оно в паре присутствует, то все хорошо.