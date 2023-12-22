Как сохранить половинку авокадо, чтобы оно не потемнело: простой лайфхак от шеф-повара
Иногда бывает так, что при приготовлении завтрака или ужина у вас остается половинка авокадо. И если сохранить цельный плод не трудно, то в таком случае он может быстро потемнеть и испортиться.
Как сохранить половинку авокадо, чтобы оно подольше оставалось свежим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Можно ли есть авокадо с темной мякотью
Разрезанные плоды портятся гораздо быстрее. В первую очередь "страдает" внешний вид мякоти на разрезанной половинке. Она становится темной и коричневой, а также немного меняет вкус.
Как оказалось, такие плоды можно есть. Но в следующий раз попробуйте сохранить авокадо, чтобы оно не стало горьким и темным. Это очень просто.
Нужно ли доставать косточку из авокадо (фото: freepik.com)
Как хранить половинку авокадо
Шеф-повар Трейси Вайнтрауб объяснил, что авокадо становится коричневым, когда его мякоть контактирует с кислородом. Когда плод не защищен от воздуха, начинает происходить химическая реакция. Авокадо производит меланин.
Чтобы предотвратить окисление и потемнение, попробуйте смазать авокадо оливковым маслом. По словам шеф-повара, это создаст "масляный барьер", который убережет мякоть от потемнения.
К тому же половинку авокадо следует хранить в герметичном контейнере. Тогда вы сможете положить его в холодильник и не беспокоиться, что он испортится.
Благодаря этому лайфхаку с маслом и контейнером авокадо может оставаться свежим в холодильнике до четырех дней. Также эксперт объяснил, нужно ли вынимать косточку из авокадо. Как оказалось, это никак не влияет на сроки хранения плода.
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