Как сохранить букет тюльпанов свежим дольше: хитрый трюк

В конце зимы начинается сезон тюльпанов. Их продают в разных цветах во всех цветочных магазинах. Это первые колокольчики прихода весны. Получив букет цветов, хочется, чтобы он оставался свежим подольше.

Как можно сохранить тюльпаны - читайте ниже в материале Styler.

Подрежьте стебель

Если вы купили тюльпаны в супермаркете, вы заметите, что у них нет корма для срезанных цветов. Когда вы поставите их в вазу с водой, цветы начнут увядать через несколько дней.

Причина в том, что они испытывают жажду. Чтобы предотвратить это, подрежьте их стебли так, чтобы они были под воображаемым углом 45 градусов. Таким образом стебель будет впитывать больше воды.

Место в доме

Цветы как часть окружающей среды легко поглощают окружающие их вещества и запахи. Держите тюльпаны подальше от фруктов, поскольку они выделяют газ этилен, от которого растения увядают.

Также не стоит ставить вазу с тюльпанами на прямые солнечные лучи. Эти цветы не нуждаются в таком количестве света и тепла.

Уход за тюльпанами в домашних условиях не требует много усилий (фото: Freepik)

Вставьте в стебель шпильку

Есть виды растений, имеющих полый стебель. Такое строение цветка иногда может препятствовать попаданию воды во все части. Тюльпаны также относятся к таким цветам.

Перед тем, как ставить их в воду, проткните стебель прямо под основанием бутона. Как только цветы окажутся в воде, пузырьки воздуха поднимутся по стеблю. Когда воздушный пузырь попадает внутрь, он препятствует воде достичь головки цветка, но теперь эта проблема будет решена.

Тюльпаны любят холод

Поставьте цветы в вазу с очень холодной водой, если хотите сохранить свежесть. Можно даже добавить несколько кубиков льда. Но избегайте подоконников с батареями, которые приведут к более быстрому увяданию цветов.

Кроме того, в вазу можно поставить маленькую веточку туи или кипариса. Они будут выделять интенсивный запах, с помощью которого цветы будут дольше сохраняться свежими.

Воду в вазе в идеале нужно менять 2 раза в день.

Хранение без воды

Существует также вариант хранения букета без воды. Цветы без корневой системы отлично смогут прожить без дополнительной влаги, главное - правильно провести подготовку для этого.

Срезанные цветы сложите в кучку по 10 штук.

Простелите предварительно смоченные газеты или плотную бумагу и переложите туда цветы.

Укутайте их не слишком плотно.

Следите, чтобы бутоны не соприкасались между собой.

После этого свертки поместите в холодильник или в прохладное помещение, где будет минимум освещения.