Как всегда выбирать сладкие апельсины: одна маленькая хитрость

Покупка апельсинов может быть настоящей лотереей, если не знать об одной маленькой хитрости. Как еще на рынке или в супермаркете понять, что под шкуркой сладкие и сочные фрукты, а не кислые, как лимон?

Как всегда выбирать правильные апельсины – читайте ниже в материале Styler.

Одна хитрость при выборе апельсинов

Не стоит ориентироваться на насыщенность цвета, проверять толщину кожуры, нюхать или пробовать на упругость.

Просто посмотрите, есть ли на апельсине специфический "пупок". Именно такой признак укажет, что внутри – сочная сладкая мякоть.

Такой признак присущ сорту апельсинов Washington Navel, который так и переводится: "Вашингтонский пупок".

Апельсины сорта Washington Navel (фото: freepik)

В чем польза апельсинов

Укрепляют иммунитет. Благодаря высокой концентрации витамина С ваш организм станет сильнее в противостоянии вирусным инфекциям, особенно разгуливающимся в холодное время года.

Очищают организм. При регулярном употреблении фрукт поможет выводить токсины и шлаки из печени и кишечника.

Укрепляют сердце. Цитрусовые могут защищать сердечную мышцу, укреплять сосудистые мембраны, успокаивать нервную систему, снижать риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.

Сохраняют молодость. Дело в биофлавоноидах, помогающих от раннего старения.

Поддерживают здоровье сосудов. Содержащиеся в цитрусовом вещества помогут снизить риск развития атеросклероза, а также предотвратить тромбоз.

Улучшают пищеварение. Употребление апельсинов поможет ускорить метаболические процессы за счет повышения выработки желудочного сока, что особенно полезно для людей с частыми запорами.

Полезны беременным. Содержащаяся во фрукте фолиевая кислота обеспечит хорошее течение беременности, поспособствует правильному формированию плода и снизит риск появления врожденных отклонений.

Кому нельзя апельсины

С осторожностью апельсин нужно употреблять людям, страдающим гастритом, панкреатитом, повышенной кислотностью.

Также апельсин является одним из популярных продуктов, вызывающих аллергию, особенно у детей.