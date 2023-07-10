Как уснуть в сильную жару без кондиционера: эти способы доступны всем

Шторы

Повесьте на окна плотные шторы или жалюзи. Ночью держите их закрытыми, а днем - открывайте только в ранние и вечерние часы. Это позволит обеспечить прохладу в помещении, а солнечные лучи не будут прогревать вашу комнату.

На окна также можно наклеить специальную солнцезащитную пленку. Она помогает пережить жаркие дни тем, у кого окна выходят на солнечную сторону. Защитить жилье от нагревания поможет даже тонирующая пленка для автомобилей.

Проветривание

Самое оптимальное время для проветривания - до 8 утра и после 22:00. Если есть такая возможность - откройте окна в 4-5 утра и держите их открытыми до первых лучей солнца. Именно в это время температура воздуха самая низкая и вам хватит всего несколько часов, чтобы проветрить все жилье.

В остальное время держите окна закрытыми, чтобы горячий воздух с улицы не попадал в помещение.

Увлажнение воздуха

Самый простой увлажнитель воздуха справится с охлаждением воздуха в помещении. Для этого нужно влить в него ледяную воду. Можно добавить еще пару капель лимона.

Если увлажнителя нет, то пользуйтесь обычным пульверизатором. Раз в час-полтора распыляйте с его помощью ледяную воду.

Отключите бытовую технику

Вся бытовая техника, которая включена в розетку - источник тепла. Зимой это позволяет согреться, а вот летом наоборот - повышает температуру. Поэтому отключите все, чем вы не пользуетесь - кофеварки, чайники, телевизор.

Также стоит отключить полотенцесушитель - он тоже нагревает воздух в помещении, даже когда отопление выключено. Электрический просто отключите от розетки.

Используйте вытяжку

Во время приготовления пищи или приема душа - включайте вытяжки. Она работает как вентилятор и поможет убрать часть горячего воздуха и пара из помещения.

Вентилятор

В жаркие дни вентилятор по сути гоняет теплый воздух по квартире, хотя ветер, который он создает, действительно помогает легче дышать. А чтобы вентилятор давал больше прохлады - поставьте перед ним бутылки с ледяной или даже замороженной водой.

Постель

Старайтесь летом использовать постельное белье из тканей, которые дадут больше прохлады. Лучше всего подходит постель из хлопка или шелка. Этот материал "дышит" лучше всего.

А еще можно простынь охладить в холодильнике. Сложите его в пакет и положите в холодильник или морозильную камеру. Такие простыни можно развесить в спальне, ими можно накрыться или постелить на кровать.

Еще можно использовать грелку - налейте в нее прохладную воду, положите в морозилку, а потом положите ее в кровать.

Влажная уборка

Не забывайте о влажной уборке и в жаркие дни делайте ее 2-3 раза в день. Используйте холодную воду с добавлением лимона. Это не только охладит квартиру, но и избавит от пыли.

Уберите лишнее

Сверните ковры и дорожки, уберите в ящики или шкафы все, что накапливает пыль - фоторамки, статуэтки, сувениры, плюшевые игрушки и подушки.

Душ

Перед сном принимайте теплый душ, а не холодный. Если горячее тело окатить холодной водой, оно начнет вырабатывать больше тепла. Поэтому вода должна быть теплой, не горячей, в крайнем случае - комнатной температуры.

Еда

Постарайтесь на ночь не есть белковую пищу - она усиливает метаболизм, а это способствует повышению температуру тела. Алкоголь приводит к обезвоживанию, поэтому на ночь не стоит пить ничего с крепкими градусами. Но за три часа до сна можно съесть что-то острое - это будет способствовать потоотделению и пот начнет охлаждать тело.