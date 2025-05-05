Как зарядка до 100% влияет на iPhone? Бывший сотрудник Apple развеял популярный миф

Одним из них стала теоретическая угроза для батареи при зарядке устройства до 100%. "Это действительно ухудшает батарею в долгосрочной перспективе. Если телефон обновляется каждый год или два, серьезных проблем с батареей не возникнет. Но если устройство планируется использовать более трех лет, эффект станет заметен", - объяснил Морган.

Специалист также отметил, что Apple предоставляет возможность установить лимит зарядки, чтобы предотвратить проблемы с батареей. Он рекомендует поддерживать заряд на уровне 80-85% для продления срока службы аккумулятора.

Другим мифом, который Морган развеял, является идея, что закрытие всех вкладок экономит заряд батареи. "Когда вкладки закрываются и снова открываются, это требует гораздо больше энергии. Когда вкладки открыты, они "приостановлены", и их энергопотребление минимально", - пояснил эксперт.

Также был развенчан миф о том, что большее количество мегапикселей в камере улучшает ее качество. "Если сенсор маленький, а мегапикселей слишком много, это может привести к размытости изображения", - сказал Морган, добавив, что камеры с таким количеством пикселей не оправдывают ожиданий.

Что касается теории, что включение режима "в самолете" ускоряет зарядку, то это не совсем помогает. "Это действительно помогает, но незначительно. Отключение Wi-Fi, Bluetooth и мобильных данных даёт приоритет зарядке, но разница будет едва заметна, хотя для экстренных случаев этот способ подходит”, - отметил Морган.

И, наконец, миф о том, что если телефон упал в воду, его нужно положить в рис. "Это может даже ухудшить ситуацию, так как рис может забить порты или накапливать крахмал, что приведет к засорению. Лучше использовать функцию, которая выталкивает воду из устройства", - заключил он.