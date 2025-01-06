Как сейчас живет и чем занимается Андриано Челентано - человек-легенда итальянской музыки

Челентано, который родился в многодетной семье, вынужден был начать работать еще с пятого класса, а уже в 12 лет покинул школу, чтобы перейти на постоянную работу. Несмотря на занятость, юноша всегда находил время для своего любимого хобби - пародий.

Именно благодаря этому увлечению он заработал свои первые серьезные деньги: фотография юного Челентано в образе Джерри Льюиса принесла ему главный приз в размере 100 000 лир.

Челентано дебютировал на сцене в 1955 году и быстро получил признание публики. Уже через пять лет он открыл собственную школу звукозаписи.

Андриано Челентано (фото: Кинориум)

Адриано получил большую популярность и в кино: фильмы "Блеф" и "Укрощение строптивой" стали настоящими шедеврами кинематографа. Актерскую карьеру он завершил в начале 2000-х, однако музыкальная деятельность продолжается до сих пор, причем он активно и успешно работает в этой сфере.

Андриано Челентано (фото: Кинориум)

С 2008 года Челентано выпускает серию альбомов, которые получают высокую оценку мировых критиков.

Возраст 87-летнего секс-символа, кажется, не влияет на его активность. В 2019 году он представил новый проект - стал режиссером, продюсером и сценаристом мультсериала Adrian, над которым вместе с командой художников работал в течение десяти лет.

Андриано Челентано (фото: Getty Images)

Последние годы Челентано все больше времени проводит на своей вилле стоимостью 27 миллионов долларов. В особняке на озере Комо он живет с женой - несмотря на сценический образ, их брак с Клаудией Мори длится уже 60 лет.

Адриано Челентано с женой (фото: Википедия)

Артист пока не планирует уходить на покой. Музыка остается его главным приоритетом, хотя в свои 87 он уже не выступает на сцене, зато активно работает в музыкальной студии.

Андриано Челентано (фото: Getty Images)