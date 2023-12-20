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Как сейчас выглядят главные актеры любимого семейного фильма "Кудряшка Сью" (фото)

Как выглядят актеры фильма Кудряшка Сью (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Фильм "Кудряшка Сью" вышел на экраны в далёком 1991 году и с тех пор он стал одним из самых любимых семейных фильмов, дающих праздничную зимнюю атмосферу.

А о том, как изменились главные герои любимого фильма, показывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав этот вопрос заранее.

Элисон Портер

Главную роль в семейной драме сыграла Элисон Портер, которой в то время было всего 10 лет. По сюжету кудрявая девочка умело манипулирует своим отцом-аферистом, с которым скиталась по стране и находила постоянные приключения и иногда они были совсем опасными, но веселыми и интересными. А это и нужно зрителям семейного фильма с зимней атмосферой.

Кинолента стала популярной среди миллионов зрителей. Трудно поверить, но с момента премьеры прошло более 30 лет. Конечно же, Элисон с тех пор сильно изменилась и стала не только настоящей красавицей, но и многодетной мамой.

Известно, что сейчас актриса состоит в браке и воспитывает троих детей. О своей работе в фильме "Кудряшка Сью" девушка вспоминает с теплотой, но всегда говорит, что это был всего-навсего хороший опыт.

Элисон Портер в фильме "Кудряшка Сью" (фото: Кинориум)

Элисон Портер сейчас (фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Джеймс Белуши

Ныне актеру, сыгравшему папу "Кудряшки Сью" 69 лет и он все еще продолжает свою актерскую карьеру. Конечно, сейчас мужчина уже не может похвастаться черноволосой шевелюрой, как в любимом фильме миллионов зрителей.

Однако смотрится Джеймс хоть куда. Но на самом деле, каким бы ни был Белуши, все помнят его таким, каким он и был в ленте, где исполнил очень харизматическую роль.

Джеймс Белуши (фото: Кинорум)

Келли Линч

Келли Линч исполнила одну из главных женских ролей в семейной драме "Кудряшка Сью". Ее персонажем стала блондинка рей Эллисон, которую зрители помнят как хорошую и очаровательную женщину.

Но на ее счету много и других не менее замечательных ролей. И, как известно, сейчас Келли продолжает свою актерскую карьеру и выглядит потрясающе.

Келли Линч в фильме "Кудряшка Сью" (фото: Кинориум)

Келли Линч сейчас (фото: instagram.com/kellylynchofficial)

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