Как сейчас выглядит могила Ирины Фарион во Львове (видео)
Известная украинский языковед, общественный деятель и народный депутат Ирина Фарион умерла 19 июля 2024 года после покушения. Она получила серьезные ранения и несмотря на все попытки врачей, спасти ее не удалось. Похоронили общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове.
Как сейчас выглядит могила Ирины Фарион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в канале "История гробниц" в TikTok.
Ирину Фарион похоронили во Львове 22 июля. На прощание с общественным деятелем, языковедом и депутатом пришли тысячи людей. После отпевания в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла вся процессия потянулась к Лычаковскому кладбищу.
Известно, что языковеда похоронили на центральной аллее кладбища, вблизи могилы Владимира Ивасюка, на поле №22.
Ирину Фарион похоронили во Львове 22 июля 2024 года (фото: Getty Images)
В видео, которое появилось в сети, описывается, как можно найти могилу Ирины Фарион. Нужно идти по главной аллее, пройти мимо могилы Ивасюка - она должна остаться слева. Далее - идти по центральной аллее и совсем скоро можно будет увидеть место захоронения общественного деятеля.
В первые месяцы после трагедии, могилу Ирины Фарион посещало очень много людей. Они оставляли цветы, лампадки, портреты и записки. Люди приходят помолиться и зажечь свечи.
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Что известно об убийстве Ирины Фарион
Покушение на известного языковеда и общественного деятеля было совершено 19 июля 2024 года возле ее дома во Львове. Неизвестный мужчина произвел выстрел женщине в висок.
Ее сразу доставили в больницу, где сделали операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Но через несколько часов медики сообщили, что Ирина Фарион умерла.
25 июля по подозрению в убийстве Ирины Фарион был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. Известно, что парень в 2023 году играл в составе днепровской футбольной команды при местной ДЮСШ. Его задержали в Днепре по месту жительства и с тех пор он находится под стражей.
Расследование показало, что парень готовился к преступлению и ждал Ирину Фарион во дворе около двух часов. Квалификация преступления была изменена и материалы дела направлены в суд. Сейчас Зинченко грозит пожизненное заключение.
Правоохранители установили, что подозреваемый еще в 2022 году стал участником группы, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую и религиозную нетерпимость и дискриминацию. В 2024 году он присоединился к еще одной группе, которая связана с российской неонацистской организацией.
По мнению Зинченко, Ирина Фарион своими действиями раскалывала народное единство, и именно поэтому у него возникла личная неприязнь к ней, а впоследствии и мысль об убийстве.
Ранее мы писали о том, что известно о расследовании по делу убийства Ирины Фарион.
А еще рассказывали, что во Львове назвали улицу в честь Ирины Фарион.