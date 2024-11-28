Во Львове назвали улицу в честь Ирины Фарион

Сегодня, 28 ноября, во Львове было принято решение о переименовании одной из улиц города в честь известного языковеда, общественного деятеля и политики Ирины Фарион, которая была убита в июле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский горсовет.

Это решение было принято во время пленарного заседания Львовского городского совета.

Согласно ему, улица Техническая будет переименована в честь Ирины Фарион. Она расположена в Галицком районе Львова и находится от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной.

Убийство Ирины Фарион

В этом году, 19 июля, произошло трагическое нападение на известное украинское языковед Ирину Фарион. В результате стрельбы она получила тяжелые ранения, которые привели к ее смерти в больнице.

Уже 22 июля тысячи украинцев пришли попрощаться с Ириной Фарион. Церемония прощания прошла с широким общественным резонансом. Похоронили деятельницу на Лычаковском кладбище во Львове, на поле №22.

В конце августа на фасаде дома по улице Масарика, 3, где она проживала, установили мемориальную памятку, чтобы почтить ее память.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Позже правоохранители задержали подозреваемого - Вячеслава Зинченко - в Днепре.

Галицкий суд Львова взял предполагаемого убийцу под стражу без права внесения залога. Позже адвокаты Зинченко подавали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения, но получили отказ. Недавно стало известно, что суд продлил меру пресечения подозреваемому.