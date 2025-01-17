Як зараз виглядає могила Ірини Фаріон у Львові (відео)

Відома українська мовознавиця, громадська діячка та народна депутатка Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року після замаху. Вона отримала серйозні поранення і попри всі намагання лікарів, врятувати її не вдалося. Поховали громадську діячку на Личаківському цвинтарі у Львові.

Як зараз виглядає могила Ірини Фаріон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у каналі "Історія гробниць" в TikTok.

Ірину Фаріон поховали у Львові 22 липня. На прощання з громадською діячкою, мовознавицею та депутаткою прийшли тисячі людей. Після відспівування у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла уся процесія потягнулася до Личаківського цвинтаря.

Відомо, що мовознавицю поховали на центральній алеї цвинтаря, поблизу могили Володимира Івасюка, на полі №22.

Ірину Фаріон поховали у Львові 22 липня 2024 року (фото: Getty Images)

У відео, яке з'явилося в мережі, описується, як можна знайти могилу Ірини Фаріон. Потрібно йти головною алеєю, пройти повз могилу Івасюка - вона має залишитися зліва. Далі - йти центральною алеєю і зовсім скоро можна буде побачити місце поховання громадської діячки.

У перші місяці після трагедії, могилу Ірини Фаріон відвідувало дуже багато людей. Вони залишали квіти, лампадки, портрети та записки. Люди приходять помолитися та запалити свічки.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Замах на відому мовознавицю та громадську діячку був скоєний 19 липня 2024 року поблизу її будинку у Львові. Невідомий чоловік зробив вистріл жінці у скроню.

Її одразу доправили до лікарні, де зробили операцію та підключили до апарату ШВЛ. Але за декілька годин медики повідомили, що Ірина Фаріон померла.

25 липня за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон був затриманий 18-річний В'ячеслав Зінченко. Відомо, що хлопець у 2023 році грав у складі дніпровської футбольної команди при місцевій ДЮСШ. Його затримали у Дніпрі за місцем проживання і з того часу він перебуває під вартою.

Розслідування показало, що хлопець готувався до злочину і чекав Ірину Фаріон у дворі близько двох годин. Кваліфікацію злочину було змінено і матеріали справи скеровано до суду. Зараз Зінченко загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний ще у 2022 році став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він доєднався до ще одної групи, яка пов'язана з російською неонацистською організацією.

На думку Зінченко, Ірина Фаріон своїми діями розколювала народну єдність, і саме через це у нього виникла особиста неприязнь до неї, а згодом і думка про вбивство.