Как сейчас выглядит "мост Кличко", переживший российский ракетный удар (фото)

В Киеве восстанавливают пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который пострадал от ракетных ударов России. Еще его называют "мост Кличко".

В каком состоянии сейчас находится сооружение показал на странице Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Как сейчас выглядит мост через Владимирский спуск

По словам главы города, уже изготовлено и доставлено стекло для перильной ограды.

Специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты.

Из 16-ти элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил.

"Напомню, работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября провели детальный осмотр конструкций моста. Она невредима. Наш мост выстоял!" - отчитался градоначальник.

Уже в скором времени вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по мосту и любоваться прекрасными видами несокрушимого города.

Так сейчас выглядит "мост Кличка" в Киеве (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

10 октября, во время ракетных ударов РФ по Киеву пострадал стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. в тот момент на мосту находились люди, ракета упала рядом с ним. После взрыва часть моста накрыло черное облако дыма, вниз посыпались обломки инфраструктурного объекта.

Так выглядел мост после обстрела (Скриншот из видео)