Как сейчас выглядит мальчик из фильма "Титаник", из-за сцены с которым все каждый раз плачут

Кто такой Рис Томпсон III

Мальчику было всего 5 лет, когда он получил эпизодическую роль ирландского мальчика в этой масштабной кинокартине. До этого Рис снимался лишь в рекламе, а потому съемки подобного уровня стали для него, маленького, настоящим шоком.

В "Титаник" актер попал благодаря фото в ретро-стиле, которое сделал вместе с мамой. Там он позировал в стиле 1930-х годов - в коротких панталонах и с маленьким беретом. Увидев кадры, ассистенты с кастинга сразу выбрали мальчика на прослушивание.

Интересно, что Рис вовсе не является ирландцем. Он родился в Калифорнии, а веснушки ему нарисовали гримеры. Накануне съемок долго не могли решить, кто же скажет слова "Мама, мы все сделаем", когда герои, которых закрыли на лестнице, безуспешно ожидали выхода на палубу. В конце концов, эта фраза досталась именно Рису, и это очень осчастливило его мать, поскольку такая роль подразумевала гонорар.

Рис Томпсон III в фильме "Титаник" (кадр из фильма)

Тогда за съемки в "Титанике" Рис заработал около 30 тысяч долларов. Большую часть этих средств он позже потратил на колледж, покупку машины и другие необходимые вещи.

Интересно, что сперва, согласно сценарию, Кэмерон планировал на камеру затопить каюту, где засыпали маленькие герои, но позже выяснилось, что 5-летний Рис не умел плавать, и поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

Возможно, это даже к лучшему, поскольку тогда сцена стала бы еще более сентиментальной и мучительной для фанов. Многие женщины, узнав, что Рис - именно тот маленький мальчик из "Титаника", прямо говорят ему, что "эта сцена разбила им сердце".

Рис Томпсон III в фильме "Титаник" (кадр из фильма)

К слову, маленькому актеру тогда удалось пообщаться с Леонардо Ди Каприо, так как они делили одну гримерку. Рис вспоминал, что Лео оставался очень милым и любезным, много шутил и смешил его, показывая забавные рожицы.

После окончания съемок актеру также разрешили забрать домой игрушку, с которой засыпал его герой. Это, кстати, был настоящий антиквариат. Игрушку юному Рису тогда отдал лично Кэмерон, сказав: "С тобой хорошо работать".

Однако, несмотря на свой яркий и успешный предыдущий опыт, впоследствии Рис все же отказался от актерства и перестал ездить на кастинги - это произошло, когда ему было 15 лет.

"Потом мне это как-то надоело. Я проводил время с друзьями, а позже мне приходилось ехать на работу, которая была в трех часах езды, чтобы пройти собеседование или прослушивание. И тогда, возможно, в одном из десяти случаев я получал роль. Поэтому со временем мне это просто надоело. А позже мы переехали в Юту", - рассказывал он.

Сегодня, как известно, Рис работает директором по цифровому маркетингу на горнолыжном курорте в Юте и иногда пересматривает "Титаник" на Рождество.

Кадр из фильма "Титаник"

Интересно, что когда-то у мамы Риса был выбор - позволить сыну сняться в рекламе бензина или сыграть эпизодическую роль в "Титанике".

В разговоре с изданием Business Insider актер вспоминал: "Моя мама тогда сказала: "Давайте просто сделаем это. Это будет круто. Даже если фильм получится плохим, мы его посмотрим". Очевидно, это был настоящий взрыв, потому что это не было плохое решение с ее стороны - это точно".

Кроме того, Рис, как оказалось, до сих пор получает гонорары за свое появление в этом блокбастере.

"Это странно, потому что этого больше нет в моей голове. Это не что-то такое, о чем я думаю. Но когда я получаю новый чек за "Титаник", я думаю: "Круто, дополнительные 100 долларов!" - объяснял он.

Несколько раз это было: "О, вау, чек на 250 долларов!". Этому фильму уже много лет. Это довольно странно, но я надеюсь, что они будут продолжать делать это, ведь это позволит мне получать больше денег", - также признавался актер.

Как Рис Томпсон III выглядит сегодня (Instagram актера)

Как Рис Томпсон III выглядит сегодня (скриншот YouTube)

Знаменитость объяснял, что в первые годы после выхода фильма его гонорары были незначительными. Однако после перевыпуска "Титаника" на DVD в 2005 году и запуска на Blu-ray в 2012-м ситуация немного улучшилась.

Рис Томпсон III со своей мамой (Instagram актера)

Как Рис Томпсон III выглядит сегодня (Instagram актера)

Что известно о фильме "Титаник"

Лента вышла на экраны в 1997 году, и главные роли в ней сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. "Титаник" получил 11 "Оскаров" и стал первым фильмом, который собрал более 1 миллиарда долларов в прокате. Он оставался самым кассовым фильмом всех времен до выхода "Аватара" в 2010 году.

После перезапуска в 2012 году к 100-летию трагедии кассовые сборы ленты выросли до более двух миллиардов долларов.

Художественный фильм-катастрофа показывает гибель лайнера "Титаник". Главные герои из разных социальных слоев влюбляются друг в друга на борту зловещего корабля, который впервые совершает свой рейс через Северную Атлантику в 1912 году.