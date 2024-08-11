Как сейчас выглядит главная героиня фильма "Кудряшка Сью", ставшая знаменитой в 10 лет

Элисон Портер в "Кудряшке Сью"

Лента знакомит зрителя с персонажем по имени Билл, которого Сью считает своим отцом, и тот относится к ней соответствующим образом. Но у них нет ничего, кроме сумки за плечами, а потому мужчине приходится придумывать разные идеи, как одеть и накормить девочку.

Кадры из фильма

Билл даже соглашается ради этого на маленькие аферы. Так, во время такого случая Билл инсценирует аварию и таким образом знакомится с адвокатом Грэй Эллисон. После этого инцидента их пути тесно пересекаются.

Элисон Портер сегодня

Сейчас звезде 43 года. Она уроженка Вустера, Массачусетс. Родилась в еврейской семье.

В трехлетнем возрасте снялась в рекламе, а после получила приглашение в телешоу "Star Search". В пять лет стала "Лучшей юной вокалисткой" этой программы.

В Голливуд девочка перебралась в 1987 году и впоследствии сыграла роль в мини-сериале. В "Кудряшке Сью" звезда снялась в 1991 году.

Знаменитости исполнилось 43 в июне (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Через несколько лет, в 1994-м, Элисон заявила, что делает паузу в карьере актрисы и переехала с родителями в Вестпорт, Коннектикут. Там начала играть в школьном театре, и тогда поняла, что хочет играть не в кино, а на сцене.

В 18 лет Портер перебралась в Нью-Йорк, откуда начался новый этап ее карьеры. Позже она переехала в Лос-Анджелес.

В 2003 году появляется группа "Raz", где Элисон была вокалисткой и автором песен. Коллектив распался в следующем году, а уже в марте 2005 года знаменитость объявила о создании новой группы под названием "Alisan Porter Project".

Личная жизнь

В период с 2012 по 2018 годы Элисон была замужем за экспортером фруктов и бывшим актером Брайаном Отенритом. В этом браке у пары родилось двое детей: сын Мэйсон и дочь Ария.

В 2018 году звезда начала отношения с танцовщиком Джастином Девера. У влюбленных родилась дочь Шайло.

Актриса со своим избранником Джастином (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Элисон с детьми (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Зависимости

В сентябре 2014 года звезда "Кудряшки Сью" признавалась в своих соцсетях, что длительное время имела зависимость от алкоголя и наркотиков, но с октября 2007 года сохраняет трезвость. До 2011 года она посещала сборы анонимных алкоголиков.