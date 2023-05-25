Как записать ребенка в детский сад: главные нюансы, которые должны знать родители

В Украине ребенка могут принять в государственный детский сад в возрасте от 1,6 года. Однако важно знать, какие документы необходимы, чтобы стать в очередь в сад онлайн и офлайн.
Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины.
Сначала следует выбрать детский садик и обратить внимание на те факторы, которые важны для родителей (например, расстояние от дома).
После этого необходимо посетить само заведение. Также важно узнать у директора о наличии свободных мест и порядке зачисления детей.
В Минобразования отмечают, что можно становиться в электронную очередь, ведь это поможет сэкономить время и увеличить шансы получить место в детском саду.
В частности, для того, чтобы стать в очередь в сад онлайн и офлайн, необходимо:
Для приема в садик нужно предоставить:
Также для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку, в которой говорится, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.
Для приема в специальное учреждение дошкольного образования, а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:
Если в детском саду нет мест, нужно выяснить причину. Спросите сотрудников, когда они появятся и есть ли возможность, чтобы вам об этом сообщили. Также попросите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.
После этого обратитесь в управление образования, где обязаны помочь.
Добавим, что благотворительный взнос оплачивается исключительно по желанию родителей. Если вклад называют обязательным, это нарушение. В таком случае можно подать жалобу в районное управление образования или обращаться в правоохранительные органы.
Ранее врачи развеяли основной миф о болезненном ребенке и детском саду.
Также мы писали, что под Киевом открыли модульный детский сад.