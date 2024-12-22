Как зажечь на Новый год праздничные огни и не сжечь квартиру: правила пожарной безопасности

Новогодние праздники - это время радости, тепла и волшебной атмосферы, однако важно не забывать о безопасности. Во время праздничных приготовлений и использования различных украшений, свечей и гирлянд повышается риск пожаров.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные угрозы и правила, которые помогут избежать опасных ситуаций во время празднований.

Свечи: источник романтики и потенциальной опасности

Свечи являются символом тепла и уюта, но неправильное их использование может привести к пожару. Важно всегда ставить свечи на негорючие поверхности и подальше от легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы или декор.

Не оставляйте свечи без присмотра, особенно если дома есть дети или животные, которые могут случайно их опрокинуть. Стоит использовать подсвечники с высокими бортиками, которые защитят пламя от падения.

Если вы планируете украшать елку, свечи лучше заменить электрическими гирляндами, поскольку живая свеча на дереве - это чрезвычайный риск.

Помните, что даже небольшое пламя может за считанные минуты превратить комнату в очаг пожара. Лучше выбрать светодиодные свечи, которые являются безопасными и создают подобный эффект.

Праздничные гирлянды: безопасность электрических украшений

Электрические гирлянды добавляют праздничной атмосферы, но их неправильное использование может стать причиной короткого замыкания или пожара. Всегда проверяйте гирлянды на наличие повреждений проводов или лампочек перед использованием.

Выбирайте сертифицированную продукцию, которая соответствует стандартам качества и безопасности. Не оставляйте гирлянды включенными на ночь или когда вас нет дома. Перегрузка розетки большим количеством электроприборов также может привести к перегреву и возгоранию.

Избегайте использования гирлянд на елках из натурального дерева, которое может быстро загореться, особенно если оно уже подсохло. Отдавайте предпочтение современным светодиодным гирляндам - они потребляют меньше энергии и меньше нагреваются.

Бенгальские огни могут стать причиной пожара (фото: Freepik.com)

Бенгальские огни: маленькая искра - большая угроза

Бенгальские огни - это популярный атрибут новогодних праздников, однако они являются источником открытого огня. Использовать их следует с особой осторожностью, держа подальше от лица, одежды и легковоспламеняющихся предметов.

Важно зажигать бенгальские огни в просторных помещениях или на открытом воздухе. Ни в коем случае не позволяйте детям пользоваться ими без присмотра взрослых. После использования убедитесь, что остатки полностью погасли, прежде чем их утилизировать.

Использование бенгальских огней вблизи елки или декоративного текстиля может стать причиной мгновенного воспламенения. Вместо них можно использовать более безопасные альтернативы, например светодиодные украшения или проекционные светильники.

Пиротехника: почему важно соблюдать запрет

В военное время использование пиротехнических изделий, таких как фейерверки или петарды, запрещено в Украине. Кроме очевидной опасности для жизни и здоровья, они создают дополнительный стресс для людей и животных, а также могут восприниматься как угроза во время воздушной тревоги.

Фейерверки представляют серьезную пожарную опасность, особенно в густонаселенных районах или вблизи зданий. Неправильное использование пиротехники часто приводит к травмам, ожогам и возгоранию, поэтому лучше полностью отказаться от них.

Если вы хотите создать праздничную атмосферу, выбирайте безопасные альтернативы - световые шоу, гирлянды или лазерные проекции. Помните, что безопасность - это лучший подарок для себя и своих близких.