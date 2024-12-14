Украинский праздничный декор: как сделать рождественского паука своими руками

Рождественский паук - украинский традиционный рождественский декор. Впрочем, это не только уникальное праздничное украшение и оберег, но и творческий досуг. Принцип изготовления паука довольно прост, кроме этого, для традиционного декора нужно всего лишь два материала.

О том, как сделать украинского рождественского паука, рассказывает РБК-Украина.

Когда делали рождественских пауков

Рождественских пауков делали к зимним праздникам, в частности к Рождеству. Для этого обычно использовали солому, которую заготавливали еще с лета. Предполагают, что в дохристианские времена паук был символом вселенной, поэтому мог иметь сакральное значение для предков.

Причудливое украшение подвешивали к центральному сволоку в доме накануне Рождества. Благодаря легкой конструкции и циркуляции воздуха паук, подвешенный на нити, вращался и двигался - из-за чего, вероятно, получил свое название.

После Рождества украшение не выбрасывали: этот символ благополучия мог провисеть весь год, примерно до середины лета.

Что нужно для рождественского паука

Чтобы сделать традиционного рождественского паука, нужны лишь два материала:

соломинки - 12 шт. на один элемент

нитки - желательно светлые

Самого простого паука можно сделать, соединив 5 ромбовидных элементов - 1 большой и 4 маленьких, одинакового размера. То есть, для изготовления такого "паучка" понадобится 60 соломинок.

Кроме этого, солому можно заменить на самодельные трубочки, скрутив бумагу и зафиксировав края клеем. Хотя такой вариант требует несколько больше времени на подготовку и отличается от традиционного паука, этот способ действенный в случае отсутствия натурального материала.

Как сделать рождественского паука

Основой рождественского паука является октаэдр - двойная пирамида или "объемный" ромб. К нему присоединяются меньшие пирамидки - их можно непосредственно подвязать к углам большой фигуры, или добавить соединительную соломинку.

Длину соломинок можно выбирать в соответствии с желаемой величиной ромба, главное, чтобы соломинки для одной фигуры были одинаковыми по длине. Тогда фигура будет ровной. Кроме этого, не советуют делать соломинки длиннее 10-12 см - фигура будет громоздкой.

Главный элемент рождественского паука - октаэдр (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Отрежьте нить для одной фигуры, примерно 80 см для ромба со стороной 6 см. Проденьте нить через четыре соломинки, оставив с одной стороны 5 см нити.

Завяжите концы нити на двойной узелок, чтобы образовался четырехугольник. После этого нужно протянуть длинный конец нити через две соломинки и зафиксировать нить через одну соломинку, чтобы образовался "домик".

Для этого нитью с иглой достаточно обмотать основную нить в месте соединения двух соломинок. Проденьте нить с иглой через еще две соломинки и закрепите нить у соединения следующих двух соломинок.

Как делать рождественского паука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Повторите этот шаг еще два раза. В результате рабочая нить должна оказаться возле первого узелка. Кончики нужно завязать на двойной узелок.

Фигура для рождественского паука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Важно не натягивать нить слишком сильно, иначе фигура может сломаться, или же не соберется в октаэдр.

После этого двумя нитками свяжите противоположные треугольнички фигуры с разных сторон от четырехугольника. При соединении одной из пар треугольников оставьте один конец нити длиннее - так можно соединить фигуру с остальными.

Как делать рождественского паука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Следующие элементы паука делаются таким же образом. Соедините все элементы рождественского паука и подвесьте украинское украшение за нитку на основе самой большой фигуры.