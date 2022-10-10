Как экономить деньги даже с маленькой зарплаты: полезные и действенные советы

Цены растут, поэтому украинцам все чаще приходится затягивать пояса. На такие случаи очень выгодно иметь определенную сумму сбережений.

Знайте точную сумму ваших заработков и расходов

Это первый шаг к экономии и будущим сбережениям, ведь так вы будете знать, сколько и на что тратите больше всего. Невозможно управлять своим бюджетом без знаний о его количестве.

Достаточно популярны мобильные приложения для планирования бюджета. Вероятно, вы очень удивитесь, увидев сумму, которую тратите за месяц.

Откладывайте определенную часть зарплаты сразу

Разумным решением будет распределять заработную плату по всем счетам, как только вы ее получили. Во-первых, самые важные расходы на месяц будут закрыты, а у вас на руках останется текущая сумма.

Во-вторых, исходя из этой суммы, можно подсчитать, сколько вы можете отложить, чтобы это не повлияло на привычный для вас уровень жизни.

Попробуйте "метод конвертов"

Это несколько расширенная версия другого известного метода сбережения "50-30-20". Суть метода состоит в том, чтобы распределять заработанные деньги по конвертам, имеющим конкретное предназначение.

Для начала определите категории расходов. К примеру, коммуналка, продукты, развлечения, отпуск. Возьмите соответствующее количество конвертов и напишите на каждом процент заработка, который вы можете выделить в этом месяце на эту сферу.

Таким образом, в ваших финансах будет порядок, и в некоторых сферах жизни они будут накапливаться.

Проследите расходы онлайн

Мы часто оформляем разные подписки онлайн на сервисы, которыми впоследствии перестаем пользоваться или банально о них забываем.

Поэтому просмотрите свой онлайн-кошелек и к чему привязана карта. Наверное, там будут ресурсы, которые больше вам не нужны.

К тому же приложения посылают уведомления о списании ежемесячной оплаты. Когда увидите такое, сразу отменяйте подписку, если не пользуетесь ею.

Пишите списки

Порядок в покупках - залог порядка в финансах. Перед каждым походом в магазин пишите список того, что вам нужно купить. Это сбережет ваш кошелек от нежелательных расходов, а холодильник от ненужных продуктов.

Дело в том, что в супермаркетах прилавки с продуктами размещены так, чтобы вы купили как можно больше. Таков маркетинговый ход на основе психологии человека. Поэтому не ведитесь на уловки торговых сетей, а лучше позаботьтесь о своих финансах.

Не совершайте импульсивных покупок

Перед тем, как схватить что-нибудь в магазине или нажать кнопку "купить", дважды подумайте. Мы часто делаем покупки, основанные на эмоциях или для подавления стресса.

Лучше отложить покупку на следующий день, когда вы будете мыслить более трезво. А еще лучшим способом будет пожить несколько дней без этой вещи, чтобы убедиться, действительно ли она так необходима.

Готовьте еду дома

На первый взгляд, может показаться, что совет вообще не относится к экономии и сбережениям. Однако если посчитать, сколько вы тратите на питание в заведениях или через сервисы доставки, то в конце выйдет значительная сумма.

К тому же домашняя еда в разы полезнее приготовленной где-нибудь, поэтому убиваете двух зайцев: и кошелек целый, и здоровье в порядке!