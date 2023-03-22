Как влюбить в себя другого человека: психологи раскрыли главные секреты

Влюбленность обычно не возникает по желанию или благодаря каким-то ухищрениям, типа заговоров и приворотов. С точки зрения психологии все, что касается любви, основано на идеях взаимности и добровольности.

Однако есть некоторые способы подтолкнуть человека в нужном направлении при соблюдении некоторых условий. Что именно поможет вам влюбить в себя другого человека - читайте ниже.

Что такое отношения и влюбленность

Любые романтические отношения - это система. Два человека объединяются и создают свой "социальный организм" с новыми установками, правилами и совместными привычками. И этот тандем отличается от того, что представляет собой каждый партнер по отдельности.

В психоанализе и аналитической терапии Юнга указывается, что в состоянии влюбленности мы не видим настоящего человека сквозь собственные чувства, а видим лишь только то, что нам в нем нравится.

Любовь начинается тогда, когда проекции будут разрушены и мы начнем видеть и принимать человека даже с теми качествами, которые нам не очень нравятся. По сути, настоящие чувства начинаются там, где начинается честность.

Чтобы произошло разрушение проекций и пришла любовь, нужна встреча - тот момент, когда мы вступаем во взаимодействие с другим человеком. Это должно быть искреннее и мотивированное общение, в ходе которого мы по-настоящему узнаем друг друга.

Факторы развития влюбленности

Взаимодействие. Профессор Женевского университета Дэн Стерн полагает, что человеческий мозг буквально "заточен" на отношения и нервная система умеет "связываться" с нервной системой другого человека так, что мы обретаем способность считывать чужие чувства и транслировать свои.

Когда мы наблюдаем за другим человеком, определенные клетки в мозгу активизируются и отзеркаливают его поведение. И чем чаще люди взаимодействуют друг с другом на фоне взаимной симпатии, тем сильнее проявляется нейронная активность, из которой может вырасти любовь.

Внутренняя готовность. Второй важный фактор - готовность к влюбленности. Человек должен быть готов к приходу любви в свою жизнь, он должен испытывать в ней потребность. Иначе он даже не заметит, что кто-то проявляет к нему интерес и не ответит взаимностью.

Когда человеку кажется, что у него спонтанный фонтан чувств, то на самом деле это результат того, что он внутри "дозрел", ему остро нужна близость с другим человеком, ему хочется изменений в своей жизни.

Как же добиться взаимности и влюбить человека в себя

Помните, что объект вашей симпатии - человек с собственными установками, чувствами, мыслями, мечтами, надеждами, убеждениями и желаниями. И они могут не совпадать с вашими. И заставить его напрямую чувствовать то, что вам хочется, невозможно.

Также не забывайте о том, что за туманом своих чувств вы не видите настоящего человека, а лишь образ, который вы создали собственным воображением. Если человек выражает готовность с вами общаться - будьте собой, не пытайтесь казаться кем-то, чтобы понравится. Так намного больше шансов, что вы узнаете друг друга по-настоящему и обойдетесь без разочарований.

Попробуйте такие методы:

Создайте атмосферу доверия. Общение и здоровая коммуникация - ключевая составляющая отношений. Ваш козырь - общение, в котором вы раскрываете свои достоинства и недостатки, рассказываете о детстве, делитесь смешными привычками. Большинство людей хотят провести свидание с честным и искренним человеком, а рассказ о каких-то личных вещах - создает доверительную связь.

Прикосновение и взгляды. Младенцы начинают изучать мир именно с прикосновений. И именно этот способ познавания мира используют люди на протяжении всей своей жизни. Более того - для многих людей физические прикосновения являются основным языком любви.

Чем дольше мы смотрим в глаза человека, который нам нравится, тем больше мы ему начинаем нравится. По такому взгляду можно безошибочно определить влюбленную пару - они смотрят в глаза друг другу дольше, чем просто знакомые.

Задерживайте взгляд, касайтесь руки нечаянно - нервная система начнет вырабатывать гормон фенилэтиламин, те самые "бабочки в животе".

Харизматичность. Каждый человек стремится к духовному и личностному росту, и вдохновением становятся сильные, многогранные, талантливые, харизматичные личности. Они влекут к себе, как магнит, притягивают энергией. Лучший способ кого-то очаровать - стать таким магнитом.

Динамическая красота. Людей интересует не только внешность, но и стиль жизни, мировоззрение, установки и ценности. Чем больше у вас будет совпадений с потенциальным партнером, тем больше шансов, что вы ему понравитесь.

Попадайтесь на глаза. Чем чаще вы будете находиться в поле зрения вашей симпатии, тем быстрее человек начнет вас воспринимать как интересного и безопасного человека.

Скажите прямо. Бывают ситуации, когда стоит сообщить человеку о своих чувствах, позвать на прогулку и поговорить. Это облегчит вам жизнь и не придется прокручивать в голове придуманные диалоги и гадать. Вы сразу услышите либо "нет", либо "да".