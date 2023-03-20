"Почему он мне не пишет": какие есть виды отвержения отношений и как на них реагировать

В современных знакомствах в сети появилось много новых слов - гостинг, бенчинг, брэдкрампинг, мунинг. Все они - неологизмы, которые определяют стиль общения на сайтах знакомств и обозначают разные формы отвержения. Ситуация, когда отношения после знакомства в сети завязываются, а потом партнер исчезает, сильно бьют по самооценке.

Что обозначают такие типы отвержения и почему партнеры перестают отвечать на сообщения, объяснила когнитивный психотерапевт, директор психотерапевтического отделения в клинике Эмери Дженнис Вилхауэр.

Какие бывают виды отвержения в отношениях

Гостинг - резкое прекращение каких-либо отношений (чаще - романтических или дружеских) без предупреждения и объяснения причин. Обычно сопровождается блокировкой в социальных сетях и мессенджерах, и игнорирование каких-либо попыток выйти на связь.

Ранее такой способ разрыва отношений не использовался - был риск осуждения среди коллег, друзей и знакомых.

Бенчинг - время от времени ваш виртуальный знакомый (знакомая) оказывает знаки внимания и предлагает встретиться. Но до реальной встречи обычно так и не доходит. Вас просто держат на скамейке запасных, где может быть еще с десяток таких же жертв.

Брэдбрампинг - ленивый флирт, который включает лайки, комментарии в социальных сетях, редкие сообщения, которыми ваш виртуальный знакомый поддерживает интерес к нему и собственное самолюбие.

Мунинг - появился благодаря специальной функции на iPhone. По сути, это нежелание человека читать ваши сообщения, и вы об этом даже не догадываетесь.

Хантинг - осторожная попытка наладить контакт после гостинга с помощью лайков и ничего не обозначающих комментариев в социальных сетях. Самое частое проявление - после исчезновения, ваш призрак снова появляется и интересуется вашими делами, как будто ничего не произошло.

Слоуфейд - переводится буквально, как медленное исчезновение. То есть, ваш партнер исчезает не резко, а постепенно - пишет сообщения все реже, отвечает еще реже, а потом общение сходит на нет.

Антигостинг - ваш "призрак" начинает страдать от одиночества и спустя несколько месяцев или даже лет пытается возобновить ваш флирт или роман.

Как это выглядит в реальности

Вы знакомитесь с человеком в интернете, начинаете интересное общение, у вас много общих тем. Потом общение может перейти в реальную встречу. Возможно было несколько свиданий, вы занимались сексом.

Но в один прекрасный день человек перестает выходить на связь, не отвечает на звонки и сообщения. При этом, вы можете обнаружить, что человек ваши сообщения читает.

Обычно на этой стадии люди впадают в легкую панику и начинают по крупицам перебирать ситуации - мол, все же было хорошо, мы только в субботу были в кино, планировали выходные вместе провести, а теперь - в черном списке. Почему? За что? Что я сделал не так?

"Люди исчезают с вашего радара по одной причине: им не хочется испытать эмоциональный дискомфорт, объясняя, почему ваши отношения больше не актуальны. Вы живете в большом городе. Вероятность случайной встречи минимальна, и "призрак" использует это обстоятельство. Причем чем чаще он прерывает общение таким образом, тем легче ему играть в "молчанку", - объясняет психотерапевт Дженнис Вилхауэр.

Она отмечает, что пассивно-агрессивная тактика гостинга обескураживает, создавая ощущение неопределенности и двусмысленности. Людям кажется, что к ним проявили неуважение, их отвергли. Однако до конца они ни в чем не уверены, так как никаких объяснений не было. И у многих возникают мысли, что партнер просто занят, у него что-то произошло, и он скоро появится и все объяснит.

Но дело в том, что социальное отвержение активирует те же центры боли в мозге, что и физическая боль. Кстати, в острый момент можно просто принять болеутоляющее.

Специалист добавляет, что кроме биологической связи между отвержением и болью, есть еще несколько факторов, которые усиливают дискомфорт.

Постоянный контакт с окружающими важен для выживания, этот эволюционный механизм вырабатывался тысячелетиями. И социальные нормы позволяют нам подстраиваться под разные ситуации. А в ситуации с гостингом нас лишают ориентиров - нет возможности выразить эмоции обидчику и кажется, что мы теряем контроль над собственной жизнью.

Более того, из-за отсутствия любых объяснений, человек теряют почву под ногами и уверенность в себе. Кажется, что должна существовать какая-то объективная причина такого поведения партнера. И поиск ответа на этот вопрос может вымотать все силы.

Как реагировать на такие ситуации

Исчезать с орбиты могут одинаково - как мужчины, так и женщины. Порой это не зависит ни от возраста, ни от формы отношений, ни даже от их длительности. И причин тому может быть очень много.

Например, человеку понадобилось разобраться в своих чувствах и мыслях. И вместо обсуждения, он предпочел исчезнуть.

Для некоторых такая форма общения - как спорт. Им нравится, что можно в любой момент выйти из диалога. Это дает им своеобразное ощущение легкости и свободы.

Бывает и так, что партнер исчезает из-за того, что ему больше нечего вам сказать - отношения зашли в тупик, пропал интерес, увлечение было мимолетным. А бывает так, что человеком движет страх вступить в новые, слишком близкие отношения.

Дженнис Вилхауэр рекомендует принять как данность то, что виртуальный гостинг превратился в социально приемлемый способ коммуникации без коммуникации. Даже сам факт осознания того, что вы понимаете, что столкнулись с гостингом, помогает снизить уровень тревожности.

"Важно понимать: тот факт, что вас игнорируют, ничего не говорит о вас и ваших качествах. Это всего лишь знак того, что ваш знакомый не готов и не способен к здоровым и зрелым отношениям", - подчеркивает психотерапевт.

"Призраки" обычно боятся столкнуться с вашими эмоциями, они лишены эмпатии или исчезают на какое-то время специально, чтобы привлечь ваше внимание в лучших традициях манипуляторов и пикаперов.