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Как защитить свое местоположение от слежки и утечек данных: помогут простые действия

Четверг 23 января 2025 15:55
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Как защитить свое местоположение от слежки и утечек данных: помогут простые действия Как предотвратить отслеживание вашего местоположения (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В современном мире данные о местоположении стали ценным ресурсом, который активно собирают рекламодатели, приложения и даже брокеры данных. При этом риск утечки информации растет с каждым днем, угрожая вашей конфиденциальности и безопасности.

Про простые и действенные советы, которые помогут сохранить ваши данные под надежной защитой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Как защитить свои данные о местоположении от возможных утечек

Хотя вы не можете предотвратить уже произошедшую утечку данных, существует возможность предпринять шаги, чтобы защитить свои данные о местоположении от рекламодателей, которые их собирают, и брокеров, которые их продают в будущем.

Для интернет-серфинга используйте блокировщик рекламы, например Privacy Badger, чтобы предотвращать загрузку рекламы, отображение ее на веб-сайтах и отслеживание вашей активности в сети.

На мобильных устройствах следует отключить мобильные рекламные идентификаторы (MAID) (данные, которые могут использоваться для составления карты перемещения вашего устройства), и ограничить разрешения на отслеживание для приложений. Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) предлагает подробное руководство, как это сделать.

Как удалить рекламные идентификаторы на Android

Пользователи Android могут перейти в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Конфиденциальность, Реклама и нажать “Удалить рекламный идентификатор”, чтобы навсегда избавиться от MAID.

Также вы можете проверить и отозвать разрешения на отслеживание в Настройки, Приватность и безопасность, Элементы управления конфиденциальностью, Диспетчер разрешений.

Как удалить рекламные идентификаторы на iPhone

На iOS можно просмотреть приложения, которые имеют доступ к вашему идентификатору, в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Отслеживание. Выключите опцию “Разрешить приложениям запрашивать отслеживание” или отключите разрешения для отдельных приложений.

Кроме того, при установке нового приложения можно запретить ему отслеживать вашу активность. Наконец, отключите таргетированную рекламу Apple в разделе Настройки, Конфиденциальность, Реклама Apple, выключив Персонализированную рекламу.

Стоит отметить, что использование режима полета предотвратит отправку вашим устройством данных о местоположении брокерам в реальном времени. Поэтому, если вы хотите сохранить конфиденциальность при поездке куда-либо, скачайте карты для использования навигации в офлайн-режиме.

Раньше мы писали про 10 главных угроз кибербезопасности в 2025 году.

А еще у нас есть материал о том, как запретить Apple собирать ваши личные данные.

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