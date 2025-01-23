Как защитить свое местоположение от слежки и утечек данных: помогут простые действия

В современном мире данные о местоположении стали ценным ресурсом, который активно собирают рекламодатели, приложения и даже брокеры данных. При этом риск утечки информации растет с каждым днем, угрожая вашей конфиденциальности и безопасности.

Про простые и действенные советы, которые помогут сохранить ваши данные под надежной защитой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как защитить свои данные о местоположении от возможных утечек

Хотя вы не можете предотвратить уже произошедшую утечку данных, существует возможность предпринять шаги, чтобы защитить свои данные о местоположении от рекламодателей, которые их собирают, и брокеров, которые их продают в будущем.

Для интернет-серфинга используйте блокировщик рекламы, например Privacy Badger, чтобы предотвращать загрузку рекламы, отображение ее на веб-сайтах и отслеживание вашей активности в сети.

На мобильных устройствах следует отключить мобильные рекламные идентификаторы (MAID) (данные, которые могут использоваться для составления карты перемещения вашего устройства), и ограничить разрешения на отслеживание для приложений. Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) предлагает подробное руководство, как это сделать.

Как удалить рекламные идентификаторы на Android

Пользователи Android могут перейти в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Конфиденциальность, Реклама и нажать “Удалить рекламный идентификатор”, чтобы навсегда избавиться от MAID.

Также вы можете проверить и отозвать разрешения на отслеживание в Настройки, Приватность и безопасность, Элементы управления конфиденциальностью, Диспетчер разрешений.

Как удалить рекламные идентификаторы на iPhone

На iOS можно просмотреть приложения, которые имеют доступ к вашему идентификатору, в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Отслеживание. Выключите опцию “Разрешить приложениям запрашивать отслеживание” или отключите разрешения для отдельных приложений.

Кроме того, при установке нового приложения можно запретить ему отслеживать вашу активность. Наконец, отключите таргетированную рекламу Apple в разделе Настройки, Конфиденциальность, Реклама Apple, выключив Персонализированную рекламу.

Стоит отметить, что использование режима полета предотвратит отправку вашим устройством данных о местоположении брокерам в реальном времени. Поэтому, если вы хотите сохранить конфиденциальность при поездке куда-либо, скачайте карты для использования навигации в офлайн-режиме.